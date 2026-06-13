Namtafuta mganga mzuri wa ‘kunitengenezea’ biashara yangu

Namtafuta mganga mzuri wa ‘kunitengenezea’ biashara yangu

Tajiri Tanzanite

Tajiri Tanzanite

JF-Expert Member
Joined
Oct 23, 2016
Posts
2,981
Reaction score
5,578
Hapo vip!

Jamani nina tatizo sereous,ninabiashara sehemu kila nikiweka mtaji then mtaji unakata..na nauza kidogo na pale ni stand kabisa ila majira wanauza na biashara zao haziyumbi kabisa.

Mimi nipo Arusha ila nikimpta mganga mzuri wa kujija kunisindikia eneo langu la biashara itakuwa poa sana.

Naitaji mganga ila asitokee mbali sana awe anatokea Arusha au manyara..especial manyara itakuwa poa ila mimi nipo ndani ya jiji la Arusha.
 
Kubwa la Maadui said:
Walokole bwana, Yesu kashindwa kulinda goli sasa unatafuta waganga binadamu wenzio halaf baadae uje useme waganga wengi waislam

Nenda Kwa mwamposa, nunua maji, udongo na mafuta kama kondoo wenzio
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Mwamba yesu kasinzia bwashee
Screenshot_2026-06-13_145709.jpg
 
Kubwa la Maadui said:
Walokole bwana, Yesu kashindwa kulinda goli sasa unatafuta waganga binadamu wenzio halaf baadae uje useme waganga wengi waislam

Nenda Kwa mwamposa, nunua maji, udongo na mafuta kama kondoo wenzio
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Mganga atakutapeli tumia kanuni za ulimwengu kuifanya hiyo biashara wewe mwenyewe mafanikio ni siri.
 
Usihangaike sana,mganga nipo natibu bawasiri,upele nk, magonjwa,ndagu za utajiri na nazindika biashara isiibiwe,chuma ulete,uchawi nk. Tafadhari tuwasiliane pm
 
Njoo dm nikupe konekshen mkuu. Biashara kwa Sasa bila kuloga hutoboi na huo ndio ukweli mchungu...hata ukipiga bwana Yesu mara elfu sabini hutoboi,,,

"You need spirit to control Spirit"
 
Chibike said:
Njoo dm nikupe konekshen mkuu. Biashara kwa Sasa bila kuloga hutoboi na huo ndio ukweli mchungu...hata ukipiga bwana Yesu mara elfu sabini hutoboi,,,

"You need spirit to control Spirit"
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Kiongozi fungua inbox
 
Tajiri Tanzanite said:
Hapo vip!

Jamani nina tatizo sereous,ninabiashara sehemu kila nikiweka mtaji then mtaji unakata..na nauza kidogo na pale ni stand kabisa ila majira wanauza na biashara zao haziyumbi kabisa.

Mimi nipo Arusha ila nikimpta mganga mzuri wa kujija kunisindikia eneo langu la biashara itakuwa poa sana.

Naitaji mganga ila asitokee mbali sana awe anatokea Arusha au manyara..especial manyara itakuwa poa ila mimi nipo ndani ya jiji la Arusha.
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Kwenye mganga mzuri ndio kimbembe, sasa utamjuaje kwamba huyu ni mzuri?? Naona unahamu ya kuliwa pesa zako.
Nb: je biashara unasimamia mwenyewe ama umeuweka mtu?
 
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