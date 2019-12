Namtafuta Grace George, tulipotezana Dodoma Sec. advance 2007

With all due respect wewe jamaa unaonekana ni wale masikini wa kujikweza kuonekana wapo juu ama wana mvuto sana na ndio maana hujatoboa life haiwezekani ujitambe eti PCB eti alinipenda nikamkataa siungetaja jina watu tufukue matokeo yako....unaumri mkubwa ila naona akili haipo kabisa.....Kuna wadogo zake humu pia wazazi watajisikiaje unavyosema sijui alikuwa mweusi hakukuvutia sijui... Yes she was black but the lucky dude now enjoys her brain wanakwambiaga vizuri familia wewe tutabaki hapahapa ubaoni mpaka mbupu ziote magamba......Have some respect with others wives you moron.Sent using Jamii Forums mobile app