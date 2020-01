Nakaribia kula tunda kimasihara lakini nahisi kuna mahali nakosea. Niongezeeni maujanja ili nisikose hili tunda kimasihara

Ukiachana na kufupisha

Ni kama huelewi maneno unayoandika, hujui kupangilia na kuhadithia stori, hujui fasihi andiki

Kiufupi ni unachoandika hakieleweki

Ni either una akili ndogo isiyojielewa au hujasoma na hujui kuandika, au vyote kwa pamoja

Mtiriliko wa stori sio mzuri na ata maandishi ni kama hujui ata maneno



Inshort ata unachoomba ushauri na kwa jinsi nilivyojitaidi kuielewa hyo stori, unaonekana we ndo hujielewi na huna ujuzi wa kujua what to act at what sign at what time, ndo maana unaonekana unalialia







