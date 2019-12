Najuta kuoa , hususan katika umri mdogo nilionao

Ahahahahaha...Mambo madogo sana hayo mkuu.

Huna haja hata ya kupokea pole.

Communication baina yenu ndio tatizo na pmoja na ww kutosimamia nafas yako vyema.

U have to agree in mtters regarding family orientation but whn u think u r not in gud terms, then u have to stand on what u think (n u r sure) is right.

Be bold ( not bull) in ur decisions and stand firm to show ur wife the right path.

Kuish na mwanamke unahitaji akili tu wala sio nguvu.

Acha kujitia mawazo kwa mambo unayopaswa kuysimamia na kuhakikisha yanaenda sawa.

Dig deep down to what is the root probem.



Kuhus kukutumia message za kutishia pia mpe shuke tu kuwa ninhatar sana kwake yy mwenyewe.Maana hata lilitokea jambo baya kwako asilohusika yy, hali itakua mbaya kwake.

Mikosi huwa inasubiri ufungue mlango tu iingie kuwatafuna, sasa ajitahid asiipe nafasi.