Najuta kumpenda mtoto was pastor!!😮

This is true story!Kipindi naingia mwaka wa pili chuo nilikutana na Dada mmoja hivi ambaye nilitokea kumpenda,ilikuwa hivi..Ilikuwa mida ya mchana Kama saa 7 au 8 Kama sikosei tulikuwa na fariki zangu tukitoka class so Ilikuwa kawaida yetu kwenda lunch pamoja lakini siku hiyo sikuwa najisikia njaa nikawaambia waende mi watanikuta class waskaji wakakubari wakaniacha,nikiwa peke yangu class nikachukua vitabu vyangu na kuanza kufanya assignment ghafla akatokea Dada mmoja ambaye kwa pale chuo sijawahi kumuona,Ilikuwa Mara yangu ya Kwanza kumuona.Akaja mmoja kwa mmoja nilipo kaa na kunisalimia baada ya hapo akaomba nimsaidie swali walilopewa class kwao,kwa bahati nzuri lile swali nlikuwa nalijua,nikamwambia anipe Kama dakika 15 hivi nilifanye,akakubali na kuniacha nilifanye wakati anaondoka nikamuomba no. yake ya Sim ili nikimaliza nimstue akakubali na kuniacha a no. ya Simu na kuondoka.Baada ya dakika 15 nkawa nimemaliza so ikabidi nimcheck kwa text kumtaarifu,akarespond na kuniambia sehemu alipo,ikabidi nimfuate huko alipo,kweli nikamkuta na kumkuta akiwa katika discussion na fariki zake,nikamwachia akashukuru,nikaondoka.baada ya masaa kadhaa kupita akanitext kunipa hi,kiukweli nilishaanga coz sikutegemea Kama atanitafuta,basi tukaendelea kuchat,tukafahamiana vizuri kumbe ndio alikuwa anaanza first year,tuliendelea kuchat kila siku na tukawa marafiki,nakila anapo maliza vipindi darasani akiwa anasepa lazima anitafute tuonane then nimsindikize kwenye kituo Cha daladala,Wakati siku zinazidi kwenda nikajikuta automatically nampenda,siku moja Wakati tunachat ikabidi nimwambie hisia zangu kwake,alikubari.Siku hiyo nilifurahi sana,mahusiano yetu yaliendelea na Kama kawaida yet kukutana kabla ya vipindi na baada ya vipindi kuisha,kila mtu alijua relation yetu pale,siku moja nikaomba papuchi akanibania,nikajaribu kum bembeleza wapii siku hiyo ndio akaniambia kuwa baba yake Ni pastor,sikuwa surprised nikakubali kwasababu nilimpenda,nikamwambia mybe baadaye tukioana itakuwa poa coz nilimuweka kwenye kundi la kuwa wife material,balaa likaanza,nilimuona mtu ambaye amebadilika hicho Cha kwanza siku zilizofuata,pili pamoja na kuonana nae ikifika mchana anadai njaa inamuuma,well nikaona sio mbaya kumnunulia msosi mmh nilijuta Aisee,alichokuwa anafanya anaita na rafiki zake na chakula anataka chips kuku na mayai yake + fruit juice ile ya Azam Wakati anajua kiuchumi sikuwa vizuri kiviilee,akiishiwa pen sijui na learning materials ni juu yangu na mzigo nanyimwa,nikimpigia Simu ananijibu ovyo na kunasiku kwenye fb kapost na lijamaa lingine wanakunywa wine,kumuuliza akaniambia Ni jamaa yake kitambo.Kuanzia siku hiyo nilimpotezea sikumtafuta Tena,lakini nashangaa nw!! Ni miaka Kama 5 hivi imepita ananitafuta,ananiambia sijui kanimisi na bra bra kibao namimi Sina hata interest nae.