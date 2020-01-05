Najiuliza Yondan alijuaje kuwa Kagere ana bima ya afya uwanjani?

BASIASI
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BASIASI
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NIKO NAJIPONGEZA NA DRW SIO KWA BAHATI MBAYA N HELA YA MHINDI KALIAAAAA
KAMA.MTU AMEKASIRIKA AJITOKEZE AJIFANYE KAMA ANAJIKUNAAA
UMEJIULIZA YONDAN ALIJUAJE JAMAA KAGERE KAVAA BIMA YA AFYA UWANJANI.......HIVI UNAJUA YULE MSHABIKI WA YANGA ALIVYOINGIA UWANJANI AKADONDOKA
KILICHOENDELEA UPANDE WA WA SIMBA
KAMUULIZE MANULA.COM
KAMA.MTU AMEKASIRIKA AJITOKEZE AJIFANYE KAMA ANAJIKUNAAA
UMEJIULIZA YONDAN ALIJUAJE JAMAA KAGERE KAVAA BIMA YA AFYA UWANJANI.......HIVI UNAJUA YULE MSHABIKI WA YANGA ALIVYOINGIA UWANJANI AKADONDOKA
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