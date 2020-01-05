Najiuliza Yondan alijuaje kuwa Kagere ana bima ya afya uwanjani?

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NIKO NAJIPONGEZA NA DRW SIO KWA BAHATI MBAYA N HELA YA MHINDI KALIAAAAA

KAMA.MTU AMEKASIRIKA AJITOKEZE AJIFANYE KAMA ANAJIKUNAAA

UMEJIULIZA YONDAN ALIJUAJE JAMAA KAGERE KAVAA BIMA YA AFYA UWANJANI.......HIVI UNAJUA YULE MSHABIKI WA YANGA ALIVYOINGIA UWANJANI AKADONDOKA

KILICHOENDELEA UPANDE WA WA SIMBA

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