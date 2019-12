naomba kazi said: Naombeni mwenye kujua



Nina degree ya IT



Mwenye kuelewa taratibu za kufanya kazi kwa kujitolea jeshini JWTZ anielekeze ili nianze mchakato wa kufata, Click to expand...

So soon zitatangazwa nafasi za kujiunga na jkt (kwa kujitolea), from there sasa baada ya kuwa recruited utaonesha utaalamu wako katika hyo taaluma huko, ambapo ikitokea mlengo wa intake utakayokuwa itaona vyema watu wa kada yako kuwa na umuhimu kwa muda huo, then utakuwa umeingia simple as that.Ila kikubwa uwe na skills za kutosha Kama huna mbuyu. Hii ni kuhakikisha kuwa you deserve serving the army as an IT professional soldier, kikubwa Mambo ya programming, na mengine mengi ni chachu ya kusecure nafasi yako kama askari wazi?