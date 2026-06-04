Habari ndugu watanzania,Naiomba serikali yangu tukufu iliangalie hili jambo ambalo mgodi wa barrick north Mara unatangaza wazi wazi kuiweka mahakama ya tanzania na serikali mfukoni kwamba najisumbua kwenye swala langu ambalo mwaka 2013 walinifanyia tathimini na 2023 nilifanya makumbaliano na kampuni kulipwa lakini naambiwa kwamba wao Mgodi wa Barrick North Mara wameiweka mahakama na serikali mfukoni na wanazo pesa za kumwaga ili nisipate haki yangu maana wana wafanyakazi waliokuwa wanafanya kazi mgodini sasa ni watumishi wa serikali.Nimekuwa nikiomba mazungumzo na kampuni ya Barrick North Mara ili kumaliza suala hili nje ya mahakama lakini naishia kuambiwa niende popote, sehemu yoyote ninapojua mimi ili nipate haki yangu kulipwa billion 100, pesa ninayodai baada ya kufanya makubaliano kwenye kata na mgodi.Mheshimiwa Rais wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan naomba unisaidie maana wewe ndiye msaada wangu mimi na mimi ni mzee wa miaka 80 na mstaafu wa Jeshi la Wananchi.Nimekuwa nikitumia gharama nyingi kuendesha suala hili lakini nanyimwa haki yangu wazi wazi kabisa.Kama walikuja kwangu kuhitaji ardhi yangu nikakubali kwanini hawataki kunilipa? Swala hili limenifanyia madeni makubwa sana nahitaji msaada.AUGUSTINO NESTORY SASINYAMONGO TARIME0765426281Mahakama ya Tanzania Tanganyika Law Society, Samia Suluhu Hassan, Ubalozi wa Canada Tanzania, na wote wapenda haki.