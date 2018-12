Naanza kumuamini musiba!

commonmwananchi said: Wadau JF!

mimi ni mtanzania mzalendo, nafuatilia masuala mbalimbali yanayojiri hapa nchini katika nyanja zoote ikiwemo siasa na maendeleo ya nchi pia.



Sasa kwa ufupi nisiwachoshe na story ndeefu.



Musiba amekuwa maarufu sana katika siku za hivi karibuni, hususan kuanzia pale alipokuja na style yake ya kutaja majina ya watu mbalimbali maarufu na pia wasio maarufu,



kwa kuwahusisha aidha na tuhuma za kuihujumu serikali, chama cha mapinduzi au hata rais JPM.



Si hilo tu, bali hata wengine kwa tuhuma za masuala ya kutokuwa waadilifu katika masuala ya kindoa, kati yao na aidha wake za marafiki zao wapendwa.



Na yote hayo ameyafanya kupitia magazeti yake au tv online yake pia.



Baada ya yote hayo, tumekuwa tukiona matamko toka kwa watuhumiwa wa musiba, wakimpa siku 3 mpaka 7,aidha wahanga binafsi na pia wengine kwa kupitia waojitokeza na kujitambulusha kama wasemaji au wanasheria wao.

Wakimtaka Musiba awe amewaomba radhi na kukanusha jambo au habari husika kupitia vyombo vyake vya habari.

Jambo ambalo Musiba amekuwa akilipinga kwa kudai ana uhakika na asemalo.



Baada ya hapo watu hao huingia mitini kiaina na kupotezea.

Ingawa kuna wachache (kama si mmoja au wawili )ambao tumesikia taarifa za wao kumfikisha Musiba mahakamani.

Lakini kulinganana idadi ya watajwa ambayo ni kubwa na maarufu.

haiweki uwiano sawia kutufanya tulio wengi kutomuamini musiba.



Je hii si sababu tosha kuthibitisha uhakika wa musiba na anayoyasema?



Tujadili bila matusi tafadhali.



Kuna njia kadhaa za kudai haki1. Kisheria: hiyo unayoelekea kuipa uzito zaidi ya kwenda mahakamani2. Kiroho: kumwachia Mungu3. Kimtaani: kumpa kichapo siku ya kukutana nae4. Kwa mujibu wa mila na desturi zetu (kwa Babu).5. Kijasusi: God forgives. Some people don't.Unakumbuka kilichomkumba Afisa wa TISS aliyemmwagia tindikali Kubenea? As far as I know, Musiba anaishi kwa hofu kuliko sie aliotuchafua (no wonder hazipiti wiki mbili bila gazeti lake kuwa na habari kuwa kuna mpango wa kumdhuru)Hofia sana ukimtendea mtu kitu kibaya halafu akakaa kimya. By the way ushawahi kusikia msemo huu?