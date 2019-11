Mzee Mgaya: Waziri Jaffo yuko sahihi anayepaswa kujitoa ni Mgombea siyo chama ilipaswa vyama viagize wagombea wao wajitoe kisheria

johnthebaptist said: Kufuatia sintofahamu ya uchaguzi inayoendelea nimejaribu kumuuliza mwanasiasa mkongwe anipe tafsiri ya tulipofikia kwenye sakata la huu uchaguzi.



Mzee Mgaya anasema wanaogombea uongozi ni wananchi ambao wanadhaminiwa na vyama vya siasa.



Chama hakiwezi kujitoa kwa sababu sicho kilichoomba kugombea nafasi fulani.....anayepaswa kujitoa ni mgombea baada ya kushauriana na chama chake amenieleza Mgaya.



Chadema kwa mfano walipaswa kuwaelekeza wale wote waliowadhamini kuandika barua rasmi za kujitoa wakimuaddress Msimamizi wa uchaguzi ndani ya muda uliowekwa kisheria na bila kufanya hivyo wale wanabaki kuwa ni wagombea halali labda wavuliwe uanachama.



Chadema wajifunze kwa rip mchungaji Mtikila kuna wakati walimdhamini kwa ajili ya kugombea tu ubunge kule Ludewa akiwa ni mwenyekiti wa DP.......mfano vijana hawatauelewa labda wahenga amesema huku akicheka mzee Mgaya



Chama kinaweza kutoshiriki uchaguzi au kujitoa kabla wagombea hawajarejesha fomu nje ya hapo anayepaswa kujitoa ni yule aliyejaza fomu na kuiwasilisha kwa msimamizi wa uchaguzi, amemalizia mzee Mgaya.



Maendeleo hayana vyama!

As if the so called Mgaya is somebody in elite of this nation