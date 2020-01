Mzazi hataki mtoto wake asome shule anataka asome elimu ya dini pekee

Kwani social worker hakuna

Hapo mwisho kumlazimisha mtoto akae mpaka saa 10 na njaa peke yake ndio imeniuma zaidi

Mkuu kama ni mimi ningem adapt huyo mtoto na kumpeleka mahali ambapo asingemuona kabisa

Kama ni ukweli lakini

Kusoma sawa but not to that extent



