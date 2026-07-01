Mwigulu: Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi na kaahidiwa Milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe

McLaren
JF-Expert Member
- Feb 19, 2025
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Akizungumza na wakazi wa Serengeti, Waziri Mkuu, Dr Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali juu ya maandamano, ambapo ameeleza kuwa wamewakamata watu waliokuwa wakifanya kazi ya kuhamasisha watu kwenda kufa, huku ujira wa kazi hiyo akitaja kuwa ni milioni 5
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"Tuliwakamata baadhi yao, wakiwa wamehifadhiwa mahali. Na mmoja amesema, ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni tano kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa.
Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya, lazima tuamke na kila mmoja ayakatae.
Na hivi majuzi, tukawasikia wanasema sema, tukawasikia wanasema sema. Tukasema hatupuuzi, hatutapuuza jambo lolote. Tumefuatilia tumefuatilia, tumewakamata wapo wa kutosha tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni tatu kila mwezi na kwamba ameahidiwa milioni mia moja kama atapeleka vijana wakafe."
Soma Pia: Mwigulu: Msiseme mimi ni zaidi ya Magufuli, mnawatisha Watu!
"Tuliwakamata baadhi yao, wakiwa wamehifadhiwa mahali. Na mmoja amesema, ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni tano kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa.
Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya, lazima tuamke na kila mmoja ayakatae.
Na hivi majuzi, tukawasikia wanasema sema, tukawasikia wanasema sema. Tukasema hatupuuzi, hatutapuuza jambo lolote. Tumefuatilia tumefuatilia, tumewakamata wapo wa kutosha tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni tatu kila mwezi na kwamba ameahidiwa milioni mia moja kama atapeleka vijana wakafe."