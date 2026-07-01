Mwigulu: Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi na kaahidiwa Milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe

CCM NI WAPUMBAVU SANA MKUU, LAKINI NITAKUJIBU KWA KIFUPI ANAEVUNJA UTULIVU/AMANI NI....



1. Anayeteka watanzania Wenzetu akina Soka, Polepole, Mdude, Chaula nk.



2. Anayepiga watu Risasi Akina TUNDU LISSU, SATIVA AKWILINA MAWAZO NK



3. Anayezuia haki ya Kikatiba ya Mikitano ya Vyama vya siasa.

(Kushiriki mikutano ya hadhara na Mikutano ya ndani.



4. Anayezuia Maandamano ambayo ni haki ya kikatiba ya Tanzania.



5. Anayezuia na Kupora Haki ya watanganyika ya kuchagua kiongozi wanaye mtaka.



6.Anayeficha Kila aina ya mikataba, Bandari, Ardhi, Dhahabu, Gesi nk.



7. Anayekandamiza uhuru wa vyombo vya Habari



CCM WAMETUONA WATANGANYIKA NI MALOFA SANA





AMKENI WATANGANYIKA.