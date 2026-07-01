Mwigulu: Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi na kaahidiwa Milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe

Mwigulu: Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni 3 kila mwezi na kaahidiwa Milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe

McLaren

McLaren

JF-Expert Member
Joined
Feb 19, 2025
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1,030
Reaction score
3,232
Akizungumza na wakazi wa Serengeti, Waziri Mkuu, Dr Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali juu ya maandamano, ambapo ameeleza kuwa wamewakamata watu waliokuwa wakifanya kazi ya kuhamasisha watu kwenda kufa, huku ujira wa kazi hiyo akitaja kuwa ni milioni 5

Soma Pia: Mwigulu: Msiseme mimi ni zaidi ya Magufuli, mnawatisha Watu!

"Tuliwakamata baadhi yao, wakiwa wamehifadhiwa mahali. Na mmoja amesema, ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni tano kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa.

Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya, lazima tuamke na kila mmoja ayakatae.

Na hivi majuzi, tukawasikia wanasema sema, tukawasikia wanasema sema. Tukasema hatupuuzi, hatutapuuza jambo lolote. Tumefuatilia tumefuatilia, tumewakamata wapo wa kutosha tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni tatu kila mwezi na kwamba ameahidiwa milioni mia moja kama atapeleka vijana wakafe."




 
McLaren said:
Akizungumza na wakazi wa Serengeti, Waziri Mkuu, Dr Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali juu ya maandamano, ambapo ameeleza kuwa wamewakamata watu waliokuwa wakifanya kazi ya kuhamasisha watu kwenda kufa, huku ujira wa kazi hiyo akitaja kuwa ni milioni 5
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Kama wamekamata watuhumiwa, kwanini wasiwafikishe mahakamani?

Ni narratives za uongo hizi.

Hawa ni mashahidi wa kupangwa kama wale wa kesi ya Lissu.
 
McLaren said:
Akizungumza na wakazi wa Serengeti, Waziri Mkuu, Dr Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali juu ya maandamano, ambapo ameeleza kuwa wamewakamata watu waliokuwa wakifanya kazi ya kuhamasisha watu kwenda kufa, huku ujira wa kazi hiyo akitaja kuwa ni milioni 5

Soma Pia: Mwigulu: Msiseme mimi ni zaidi ya Magufuli, mnawatisha Watu!

"Tuliwakamata baadhi yao, wakiwa wamehifadhiwa mahali. Na mmoja amesema, ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa, yeye alikuwa analipwa milioni tano kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli unaambiwa nenda kauane kule, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa nenda kachome nchi yako, mwenzako ili alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya fulani pale, mwenzako analipwa.

Kwa wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu yako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya, lazima tuamke na kila mmoja ayakatae.

Na hivi majuzi, tukawasikia wanasema sema, tukawasikia wanasema sema. Tukasema hatupuuzi, hatutapuuza jambo lolote. Tumefuatilia tumefuatilia, tumewakamata wapo wa kutosha tumewakamata. Mmoja anasema alikuwa analipwa milioni tatu kila mwezi na kwamba ameahidiwa milioni mia moja kama atapeleka vijana wakafe."

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Huyu jajitambuwi toka kitambo.
 
Hakuna chuo kinachotoa tuzo za mtu mwongo zaidi Duniani? Huyu hata akishika nafasi ya pili, watakuwa wamemwonea.
 
CCM NI WAPUMBAVU SANA MKUU, LAKINI NITAKUJIBU KWA KIFUPI ANAEVUNJA UTULIVU/AMANI NI....

1. Anayeteka watanzania Wenzetu akina Soka, Polepole, Mdude, Chaula nk.

2. Anayepiga watu Risasi Akina TUNDU LISSU, SATIVA AKWILINA MAWAZO NK

3. Anayezuia haki ya Kikatiba ya Mikitano ya Vyama vya siasa.
(Kushiriki mikutano ya hadhara na Mikutano ya ndani.

4. Anayezuia Maandamano ambayo ni haki ya kikatiba ya Tanzania.

5. Anayezuia na Kupora Haki ya watanganyika ya kuchagua kiongozi wanaye mtaka.

6.Anayeficha Kila aina ya mikataba, Bandari, Ardhi, Dhahabu, Gesi nk.

7. Anayekandamiza uhuru wa vyombo vya Habari

CCM WAMETUONA WATANGANYIKA NI MALOFA SANA


AMKENI WATANGANYIKA.
 
Esther Maskafu huyo mmoja anayelipwa hana jina wala picha yake tumuone?

Hamuaminiki kwa sasa propaganda za 1960& 1970 hazitawahi kufanya kazi 2026

Poleni sasa mpo nyuma ya muda.
 
..Polisi wakiacha kuuwa wakosoaji na waandamanaji biashara ya " kuandamanisha " vijana ili wauwawe itakufa.

..Mwigulu anazungumza kana kwamba ni guarantee kuwa Mtanzania akiandamana basi ni lazima auwawe.

..Sasa ni nani anauwa? Nani anazo nyenzo za kuuwa? Nani anatoa amri kwa wanaouwa?

..Kuna uongo mwingi ktk kauli za Mwigulu. Na zaidi kuna ujinga mkubwa sana.
 
Hamatan said:
Hakuna chuo kinachotoa tuzo za mtu mwongo zaidi Duniani? Huyu hata akishika nafasi ya pili, watakuwa wamemwonea.
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Akiwa muongo wa kwanza, itaonekana kapendelewa kwa kusema uongo mchache, pengine kadanganya mara moja tu.

Na akiwa muongo wa mwisho, itaonekana ana nafuu katika kudanganya!

Huyu anatakiwa kutafutiwa cheo maalumu mahsusi kutambulisha uongo wake unaozidi kiwango cha wote.
 
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