PostGE2025 Mwenyekiti UVCCM Dar: Wameanza tena chokochoko ya kutaka kuvuruga amani, UVCCM hatutakubali

PostGE2025 Mwenyekiti UVCCM Dar: Wameanza tena chokochoko ya kutaka kuvuruga amani, UVCCM hatutakubali

Conversations and stories after Tanzania's 2025 General Elections
Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
Posts
4,657
Reaction score
15,497
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

 
Huyu ingekuwa imani inaruhusu ningeoa awe Bi mkubwa wakati natafuta Bi mdogo. Ana point asikilizwe
 
Jerry001 said:
Huyu ingekuwa imani inaruhusu ningeoa awe Bi mkubwa wakati natafuta Bi mdogo. Ana point asikilizwe
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Hata Angela kizigha ana mastersPA
Kaichukia/ Hawa hawasomi wanachukua pale mzumbe university dar
Alifanyiwa/ desperation na Dr . Barongo
Ulishawahi msikia akizungumza?
 
Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

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Hawa uvccm nawafananisha na panya road tu.
 
Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

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Hajui anaongea nini huyu mtoto. Na asituvuruge kutoka kwenye mada ya YUDA na ziara ya hasara ya Urusi.
 
Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

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Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

Click to expand...
Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

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Wavuruga amani katika hili taifa ni ccm kwa kuwatumia polisi na baadhi ya vyombo na sii mwingine yeyote hata nikiwa ndotoni nitarejea maneno haya!
 
Demokrasia nyoko ... Mnahubiri msiyoweza kuishi matako yenu.
Kama anaongea cha maana ukiangalia wanajinanga upuuzi waliouvundika vichwani mwao.

Unafki asili yenu uzao wa nyoka.
Kmmmk.
 
Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

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Anafirwa na kiboko ,kouma LA ma mamama yake changudoa huyo
 
Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

Click to expand...

Waufukweni said:
Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;

"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.

Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."

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Aliyesema ataua CHADEMA wote amekamatwa au hiyo sheria Kwa wote CCM hawamo?
 
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