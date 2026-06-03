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Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama Cha Mapinduzi (UVCCM) Mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, amesema;"Wameanza kwenye mikoa mingine. Lazima tuwe macho kama vijana wa CCM. Kwa maana ya kwamba wanaanza tena kutengeneza chokochoko za kuvuruga amani. Labda niwakumbushe tu, katika demokrasia kuna kanuni moja inasema kwamba siasa huru lakini sheria ni moja kwa wote.Hata kukamatwa kwa wanasiasa mbalimbali, wanaamini ni ukandamizaji, lakini huu ni ushahidi kwamba siasa haziwezi kuwa juu ya sheria. Lazima wanasiasa wote tutambue—sio wana CCM, sio kila kila kikundi cha hewa na watu wake, sio mtu mwingine yeyote, watu wote hatuko juu ya sheria."