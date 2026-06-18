Mwenye uzoefu na Majiko ya Induction ya ECOA anipe uzoefu tafadhali!

Mwenye uzoefu na Majiko ya Induction ya ECOA anipe uzoefu tafadhali!

Baba Rhobi

Baba Rhobi

JF-Expert Member
Joined
Nov 4, 2020
Posts
1,819
Reaction score
3,316
Wakubwa habarini za leo, kuna hii kampuni ya wakenya inaitwa Bunny ndio wana tengeneza haya majiko ya ECOA induction cookers, naomba ambaye ameyatumia anipe uzoefu kabla sija jilipua kuchukua.

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Seran said:
Unataka kujua kuhusu matumizi au gharama? Ni mqzuri hayatumii umeeme mwkngi. Unakopa, unalipa 700 kila week, au unalipa yote kwa pamoja!
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Yote kwa pamoja ni shingap na kwa mkopo unalipa iyo 700 kwa wiki kwa mda gani
 
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