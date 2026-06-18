Mwenye uzoefu na Majiko ya Induction ya ECOA anipe uzoefu tafadhali!

Seran said: Unataka kujua kuhusu matumizi au gharama? Ni mqzuri hayatumii umeeme mwkngi. Unakopa, unalipa 700 kila week, au unalipa yote kwa pamoja! Click to expand...

Yote kwa pamoja ni shingap na kwa mkopo unalipa iyo 700 kwa wiki kwa mda gani