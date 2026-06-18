Mwenye uzoefu na Majiko ya Induction ya ECOA anipe uzoefu tafadhali!

Baba Rhobi
JF-Expert Member
- Nov 4, 2020
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Wakubwa habarini za leo, kuna hii kampuni ya wakenya inaitwa Bunny ndio wana tengeneza haya majiko ya ECOA induction cookers, naomba ambaye ameyatumia anipe uzoefu kabla sija jilipua kuchukua.
Yote kwa pamoja ni shingap na kwa mkopo unalipa iyo 700 kwa wiki kwa mda ganiUnataka kujua kuhusu matumizi au gharama? Ni mqzuri hayatumii umeeme mwkngi. Unakopa, unalipa 700 kila week, au unalipa yote kwa pamoja!
Uimara wake sana sana.Unataka kujua kuhusu matumizi au gharama? Ni mqzuri hayatumii umeeme mwkngi. Unakopa, unalipa 700 kila week, au unalipa yote kwa pamoja!
Bei ya jumla 100k plate moja, plate 2 ni 170kYote kwa pamoja ni shingap na kwa mkopo unalipa iyo 700 kwa wiki kwa mda gani
Kwaiyo kwa wiki 700 unakuwa unalipa kwa mda gani sasa
Duhh hebu subiri nikipata taarifa kamili, au chukua namba zao hapo upige maana sina kumbukumbu nzuri!Kwaiyo kwa wiki 700 unakuwa unalipa kwa mda gani sasa
Yanatumia umeme? Na ni ya plate moja tu?Unataka kujua kuhusu matumizi au gharama? Ni mqzuri hayatumii umeeme mwkngi. Unakopa, unalipa 700 kila week, au unalipa yote kwa pamoja!
Duuh wapi huko!
Ok nimekupata jiko tupu bila sifuriaDuhh hebu subiri nikipata taarifa kamili, au chukua namba zao hapo upige maana sina kumbukumbu nzuri!
UmepigwaDuuh wapi huko!
Mimi nimenunua mwezi wa 4 la plate moja na sufuria mbili tsh 158,000
Inategemea na setting yako ya moto, kwa moto wa kati ni around saa 1 hiviUnit moja unatumia mda gan??
Mkuu kwenye kupika ugali ndo wasi wasi wangu.Duuh wapi huko!
Mimi nimenunua mwezi wa 4 la plate moja na sufuria mbili tsh 158,000
Mkuu mgandamizo wa sufuria la ugali yanamudu kweli.How do i know that?
kiukweli mimi siyatumii ila bibi yangu ndio anatumia sidhani kama analipikia ugali maana si ya kioo kwa juu? ila kama unapika ugali kuna ulazima gani wa kuyakandamiza?Mkuu mgandamizo wa sufuria la ugali yanamudu kweli.