Mwelekeo wa Chama cha ACT Wazalendo Katika mwaka 2018: FEEDBACK yako mwana JF tafadhali

Zitto



Inawezekana upo buzy sana but trust me, unashindwa kabisa ku-capitalize uwepo wa JF!



Sina shaka kabisa unafahamu potential iliyopo JF lakini unakosea sana unapoigeuza JF kuwa ubango wa matangazo wa yale yanayotokea huko ACT. You don't have time to engage with JF Members... au unaogopa criticm?



Lau kama ingekuwa unatenga japo siku 1 kwa wiki ukawa una-engage na wana-JF, trust me, hapa ungepata waunga mkono wengi sana. ACT bado ni chama kichanga sana na kwa mazigira ya sasa, lazima mpate ugumu wa kupita huku na kule kukitangaza chama chenu na kutafuta uungwaji mkono!



Hata hivyo, kupitia JF, yenye members kutoka kila kona ya Tanzania, sina shaka ingewasaidia kidogo kupata watu kutoka sehemu mbalimbali! Don't forget, the world is changing so fast! Kuna migration kubwa sana from a real to a cyber world! If I were you, ningeangalia ni namna gani naweza ku-capitalize hiyo shift!



I know, upo pale Twitter na Facebook lakini upo active sana Twitter! If I were to choose between Twitter and JF for local politics, nisingefikiria mara mbili hata kama cost yake ingekuwa ni kuifunga Twitter Account!!



Ningekuwa Zitto, year 2019 ningeianza kwa kufungua ACT Wazalendo Special Thread ambayo ningehakikisha inakuwa sio tu ACTIVE bali pia INTERACTIVE!! I swear, CCM na dola yao wangeiogopa sana hiyo thread kuliko wanavyowaogopa Wapinzani wote kwa ujumla wao!!!