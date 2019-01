Mwanzo mwisho wa maisha ya Franco Luambo Makiadi

Mkuu hapa kuna utata kidogo. Vicky Longomba (Baba wa Awilo) ifahamike ni mmoja kati ya watu sita wanaosemekana walianzisha bendi ya OK Jazz (June 6, 1956) akiwa pamoja na kijana Franco (akiwa na umri wa miaka 18). Vicky (mwimbaji) akiandamana na Brazzos (mpiga besi gitaa) alishirikiana na African Jazz 1960 walipokwenda Ubeligiji kutumbuiza waliokuwa wanadai uhuru wa KONGO. Mwaka 1961 alianzisha bendi ya Negro Success na alirejea OK Jazz 1962 akiongozana na Brazzos ambako alikuwa Co-President wa OK Jazz hadi 1971 alipotoka OK Jazz na Kuanzisha Orchestre Lovy du Zaire bahati mbaya afya yake ilizorota na baada ya miaka mitatu akaacha kupiga muziki. Alipotoka OK Jazz ikabadili jina na kuwa TP OK Jazz. Swala la Franco kumpiku Vicky kwa ujumla halipo. Ni Vicky ambae alimuongoza Franco kwenye mambo ya utawala kwani alikuwa na experience na mambo hayo na alikuwa mkubwa kwa Franco. Tukumbuke Franco hakuwa na elimu kubwa ya shule hivyo Vicky na Grand Kalle walikuwa watu wake wa karibu (kaka zake).