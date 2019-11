Arusha ilikuwa zamani haina mpinzani mpaka sasa hapa nchini hakuna jiji zuri kama Mwanza.



Bahati nzuri mie si wa Arusha au Mwanza.

A-city nimeenda enda sana na mara ya mwisho ni Feb mwaka huu pia mwanza naifaham sana na jins inavyo change after every two months.



No place like Rocky City in Tanzania.



Mtoa mada kama una cash katumie Mwanza si Arushag



Najua watu wa Arusha watanipinga lakini kama umekuwa mwendaji wa Mwanza hasa toka 2008-sasa. Mwanza is best and still goes on.



Hata kwa usafi ni Mwanza au Moshi.

Naachia keypad za simu.