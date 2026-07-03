Mwandambo: Lissu anarusha mikono mahakamani kujipa matumaini. Wanaomshangilia wanamuacha, anarudi gerezani peke yake

Lakini hata kama amenunuliwa na ccm ili kuropoka ropoka honestly kuhusu suala hili amesema ukweli mtupu



Kuna wakati saa mbovu Huwa inasema ukweli , na kwenye hili mwandambo yupo sahihi 😄



Mtu yupo ndani zaidi ya miezi 8 now halafu mtu huyo ana wafuasi hao wafuasi wake wapo tu wanatazama jamaa akipelekwa na kurudi chama chake na wanachama nao wapo tu wanatizama what a shame!!!



Na bado wanaamini kwamba haki itapatikana How !? !!!