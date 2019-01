Mwanangu anaumwa naomba ushauri

Wakuu Heri Ya mwaka Mpya niende moja kwa moja kwenye Tatizo

Katikati ya mwezi sepember mwanangu wa kiume 23 yrs old alilalamika kuumwa tumbo,Anasoma chuo Arusha mjini,nikamuomba akipata nafasi aje home karatu niweze kumpeleka matibabu hospitali.



Kwa maelezo yake ya awali alisema kuna rafiki yake anasoma naye alishawahi fanya kazi hospitali alihisi ana appendix.Tarehe 1/10/2018 nilimpeleka hospitali ya F.A.M.E karatu maana ndiyo maeneo yangu ninayofanya kibarua na kazini natibiwa hapo na huwa naona wanavyotoa huduma kwa ukarimu wa hali ya juu.



Baada ya vipimo ikiwa pamoja na ultra sound alibainika kuwa na mchubuko tumboni akapewa Dozi ya vidonda vya tumbo ya mwezi mzima na akatumia na pia kuna baadhi ya vyakula alikatazwa vilivyo na acid mwezi wa November hakulalamika tena japo nilikuwa nikimuuliza mara kwa mara.2/12/2018 alifunga chuo ila mara kwa mara hatukuwa tunaonana kwa sababu ya nature ya kazi yangu naondoka alfajiri sana narudi usiku sana.7/12/18 akanitumia text usiku kuwa hali yake ya tumbo kuuma imerudi kwa kasi anapata maumivu mara 3 ya maumivu aliyokuwa anayapata hapo awali,akaniomba twende hospitali 8/12/18 nami nikaomba ruksa kwa boss wangu na tukaenda.Dr mara ya pili akawa sio yule wa mara ya kwanza,akatizama file akasema arudi alhamisi yake wamfanyie kipimo cha vidonda vya tumbo.



Nilihoji kwa kuwa nilijua alishapimwa nikaambiwa alipimwa bacteria tu wanaosababisha vidonda and the only day they test for ulcers ni alhamisi.Dr alitushauri kuna vipimo akapimwe wakati tunasubiria alhamisi.Tulirudi maabara majibu ya vipimo alivyofanya yakaja negative.Wakati yupo maabara nilimuhoji Dr mwingine kama mgonjwa anayo haki ya kuomba kipimo kingine akasema ni haki yetu.Alivyorudi nikaomba wamuangalie appendix,Hapo akagunduliwa amejaa maji tumboni na ini lake limesinyaa.



Wakaturudisha Maabara vipimo vingine niliona Hpp B Na Hpp C na syphilis na vingine vingine.Then Tukaenda xray walisema inawezekana ni Tb,xray haikuonyesha kitu,Alitolewa maji tumboni wakasema yanapelekwa hospitali ya serikali inawezekana ni Tb imekaa tumboni tusubiri wiki moja majibu yatakuwa yamerudi.After one week tukaambiwa majibu ni negative twende kwa CT scan tukaenda Aghakan Arusha,Wakagundua ana cirrhotic liver.Tukashauriwa twende Muhimbili kama rufaa,sijaenda bado naenda keshokutwa nahitaji msaada wa kujua kama huu ugonjwa unapona without a liver transplant maana kila nikisoma kwenye internet i get more and more scared. Liver Transplant india the cheapest ni $28000 na kuendelea kwenda juu.



Pia ningependa kujua maana humu wataalamu ni wengi kama kuna mtu anajua au Humu yumo Dr wa liver diseases hata kama ni private hospital hapa tanzania au kenya ili niwasiliane naye.Hakuna kitu kinauma kama mzazi kumuona mwanawe ana hali kama ile,wakati mwingine unatamani ingekuwa inawezekana mbadilishane maradhi.Nimeandika kwa kirefu kwa sababu madakatari najua huwa mnataka kujua vitu vingi.Kihistoria sijui katika babu wa mababu kama kuna mtu aliugua matatizo hayo.

Nasubiri majibu yenu ya kitaalamu ndugu zangu,