Mwanamke wangu niliyezaa naye tumezinguana. Roho inaniuma naombeni ushauri wenu

My brother, ni bahati nzuri ule uzi wako wa awali niliusoma vema.



There is a mistake you are doing. Tunapoowa au kuolewa (kwa wanawake) mara nyingi huwa tuanaacha mahusiano huko nyuma. Implication ni kwamba, kama hayo mahusiano umeyaacha na kuoa mwanamke mwingine, it means the former is irrelevant, not suitable, not material for your life etc.



Mi pia ni mtundu wa kuchepuka (na kwa kweli nina mtoto nje ya ndoa) ila namheshimu sana mke wa ndoa. I try every possibility and any possible janjafullness kuhakikisha communication ya mi na mchepuko haimfikii mke. Pia (with black and white) mchepuko anafahamu mi sio mmewe, on top nampa conditions za mawasiliano yoyote na mimi,



Usimhuzunishe mkeo, huyo ndio rafiki yako mzuri duniani. Anafahamu afya yako umelalaje leo, anaamua akupikieje nk. Wanawake ni wadhaifu, ila udhaifu mwingine tunawapa sisi waume zao. Hebu fikiria hili, kama alikamata mawasil;iano yako na mchepuko wako, ana uhakika wa mahusiano yenu. Waza tena, unaonaje leo au kesho akilipiza kisasi kwako kwa yeye kupata mchepuko ili iwe jino kwa jino, jicho kwa jicho?



The cicle goes like that. Wanaume tujifunze, huwezi kuonja kila mwanamke. Tufike mahali tuzame kujenga familia tu, mengine ya michepuko tuuite ujinga. Uhusiano wako na mzazi mwenzako usiathiri family base yako. Your family is your best status, the glory that God has given you. Amini hili hapa, Any family conflict, the most affected are children. Dont torcher your children please, dont torcher your wife. Itendee haki familia yako. Lea na hudumia mtoto wa yule dada, then dont think beyond that.



Sorry sijafanya proof reading maana sio thesis hii