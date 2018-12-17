MWANAMKE KUWA NA WAUME WA WAWILI

- Joined
- Dec 26, 2015
- Messages
- 299
- Likes
- 299
- Points
- 80
DsmicSound
JF-Expert Member
Joined Dec 26, 2015
299 299 80
Yess...INAWEZEKANA KABISA...TENA ZAMA ZETU HILI NI JAMBO MAARUFU KABISA...
MUME WA KWANZA NI YULE MUME WA NDOA...HUYU HANA SHIDA SANAAA....
MUME WA PILI NI BOSS WAKE WA OFISINI...HAPA NDIPO TATIZO LINAPOANZIA...
MWANAMKE ASIPOKUWA NA AKILI...MUME NAMBA MBILI WA OFISINI...NDIO ATAKAYEKUWA NA NGUVU ZAIDI KULIKO MUME WA NDOA...
MWANAMKE AKIFANYA KAZI...MUME WA NDOA TEGEMEA KUWA NAFASI YA PILI KWENYE PROTOCOL...BAADA YA BOSS...
MUME WA KWANZA NI YULE MUME WA NDOA...HUYU HANA SHIDA SANAAA....
MUME WA PILI NI BOSS WAKE WA OFISINI...HAPA NDIPO TATIZO LINAPOANZIA...
MWANAMKE ASIPOKUWA NA AKILI...MUME NAMBA MBILI WA OFISINI...NDIO ATAKAYEKUWA NA NGUVU ZAIDI KULIKO MUME WA NDOA...
MWANAMKE AKIFANYA KAZI...MUME WA NDOA TEGEMEA KUWA NAFASI YA PILI KWENYE PROTOCOL...BAADA YA BOSS...