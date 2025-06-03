Mwanamke hafai kuwa Kiongozi kwenye Taasisi zisizo na misingi Imara, kuna maamuzi ya busara zaidi ambayo uwa ndani ya uanaume hutumika

Mwanamke hafai kuwa Kiongozi kwenye Taasisi zisizo na misingi Imara, kuna maamuzi ya busara zaidi ambayo uwa ndani ya uanaume hutumika

britanicca

britanicca

JF-Expert Member
Joined
May 20, 2015
Posts
17,656
Reaction score
44,093
Mnisamehe sana dada zangu mko hapa huu uzi utakuwa mchungu sana hasa kwa wanaotaka ufeminist na pia wale wa Mitano Tena nao Utagusa mifupa ya uti wa mgongo

Toka enzi za mababu wana sababu za kufanya mme kuwa kichwa cha familia, ndo maana samahan kusema hili (Familia nyingi ambazo wamelelewa na single mother kuna jambo uwa wanakosa katika malezi, so wote Ila asilimia kubwa sana )

Ndo maana hata katika maandiko matakatifu, wanaume ndo wafalme, ndo mashupavu na mbaya zaidi wanawake ndo walikuwa wanaleta Anguko ambapo mwanaume kateleza,

Samson na Adamu waliingizwa mkenge na mwanamke,

Yesu hakuwa na Mwanamke wala hakuchagua mtu yeyote kuwa mwanafunzi wake akiwa na jinsia ya kike,

Dunian kote Marais wa Kwanza wa kila nchi ni wanaume, sijawai Ona Rais wa kwanza alopigana na kuipa nchi uhuru au uchumi mkubwa akiwa mwanamke,

Kazi ngumu Kama kuongoza inatakiwa Iq ya kiume ambayo si rahis kumtoa kwenye msimamo wake, hawa wanawake wanakuwa manipulated , naongea haya Kwakuwa Nina Mama, Nina Dada Nina shangazi, Nina Mke na hawa wote IQ zai ni kubwa shulen walikuwa vema Ila kuna mambo ambayo uwa simpo kukamilishwa Mpaka wafanye consultation kwa mtoto yeyote wa kiume hata kama ni mdogo , tunajua sana udhaifu wao,
Angalia kila anapoongoza mwanamke kwenye nchi ..
Ni wafujaji wa Pesa kwenye masuala ya siyo ya msingi, na hawajali Pesa itapatikanaje wao ni luxurious hata kwa mambo yasiyo ya maana , ndo maana kuna nchi fulan hapo kati kwa sasa kila mradi wake lazima mkopo uhusike,

Miradi yote wanawapa wanaowataka hata Kama hawana ufanisi, kisa ni wajomba au ni mkwe au ni vyeyote vile,

Hotuba zao zimejaa jazba hawajiridhishi kufanya uchunguzi kabla ya kuamua, Mara nyingi utaona utenguzi wa nafasi nyeti Mara kwa Mara kisa wanaogopa

Wanahofia nafasi zao kuondoka ndo maana zinalindwa sana kwa gharama ya damu,

Mwanaume uuwa mtu ambaye anakwamisha mipango yake ili legacy isitimie
Ila mwanamke aliyeko madarakani uuwa anayetaka kumtoa madarakani

Mwanamke anafaa kuongoza ambapo kuna Taasisi Imara za kumsimamia
Kwamba kila kitu kiidhinishwe asiwe na final say

Britanicca
 
IMG-20250603-WA0062.jpg
 
Attempt ya kwanza ya SSH kutaka kujiuzulu enzi za JPM ni delegation aliyokuwa anataka kwenda nayo kwenye Mkutano Ethiopia kupunguzwa ili kupunguza gharama. Aliona kaonewa. Unnecessary expenditures by design

Mwanamke nafasi yake ni jikoni
 
britanicca said:
Mnisamehe sana dada zangu mko hapa huu uzi utakuwa mchungu sana hasa kwa wanaotaka ufeminist na pia wale wa Mitano Tena nao Utagusa mifupa ya uti wa mgongo

Toka enzi za mababu wana sababu za kufanya mme kuwa kichwa cha familia, ndo maana samahan kusema hili (Familia nyingi ambazo wamelelewa na single mother kuna jambo uwa wanakosa katika malezi, so wote Ila asilimia kubwa sana )

Ndo maana hata katika maandiko matakatifu, wanaume ndo wafalme, ndo mashupavu na mbaya zaidi wanawake ndo walikuwa wanaleta Anguko ambapo mwanaume kateleza,

Samson na Adamu waliingizwa mkenge na mwanamke,

Yesu hakuwa na Mwanamke wala hakuchagua mtu yeyote kuwa mwanafunzi wake akiwa na jinsia ya kike,

Dunian kote Marais wa Kwanza wa kila nchi ni wanaume, sijawai Ona Rais wa kwanza alopigana na kuipa nchi uhuru au uchumi mkubwa akiwa mwanamke,

Kazi ngumu Kama kuongoza inatakiwa Iq ya kiume ambayo si rahis kumtoa kwenye msimamo wake, hawa wanawake wanakuwa manipulated , naongea haya Kwakuwa Nina Mama, Nina Dada Nina shangazi, Nina Mke na hawa wote IQ zai ni kubwa shulen walikuwa vema Ila kuna mambo ambayo uwa simpo kukamilishwa Mpaka wafanye consultation kwa mtoto yeyote wa kiume hata kama ni mdogo , tunajua sana udhaifu wao,
Angalia kila anapoongoza mwanamke kwenye nchi ..
Ni wafujaji wa Pesa kwenye masuala ya siyo ya msingi, na hawajali Pesa itapatikanaje wao ni luxurious hata kwa mambo yasiyo ya maana , ndo maana kuna nchi fulan hapo kati kwa sasa kila mradi wake lazima mkopo uhusike,

Miradi yote wanawapa wanaowataka hata Kama hawana ufanisi, kisa ni wajomba au ni mkwe au ni vyeyote vile,

Hotuba zao zimejaa jazba hawajiridhishi kufanya uchunguzi kabla ya kuamua, Mara nyingi utaona utenguzi wa nafasi nyeti Mara kwa Mara kisa wanaogopa

Wanahofia nafasi zao kuondoka ndo maana zinalindwa sana kwa gharama ya damu,

Mwanaume uuwa mtu ambaye anakwamisha mipango yake ili legacy isitimie
Ila mwanamke aliyeko madarakani uuwa anayetaka kumtoa madarakani

Mwanamke anafaa kuongoza ambapo kuna Taasisi Imara za kumsimamia
Kwamba kila kitu kiidhinishwe asiwe na final say

Britanicca
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IMG_1566.jpeg
 
Kuna kazi nyingi sana ambazo kuna probability kubwa sana ya kupendwa na kila mtu wa kila rika na kabila. Mfano kuuza Ice Cream au Kukaanga Chips Mayai au kuwa Father Chrismass.
Kama haupendi mawazo mbadala na kupingwa na kutukanwa na kukosolewa fanya kazi za dizaini hizo hapo na sio uongozi wa Umma. Utajitafutia laana tuu na maradhi ya moyo.
 
Nilikuwa namshangaa sana bi mkubwa (rip) jinsi alivokuwa anawakemea binti zake pindi wakitaka kuleta ligi na watoto wa kiume, kumbe alikuwa anakwepesha makubwa sana ya baadae, sikujua.

kuna siku nipo naye + mama mdogo, sister yangu pamoja na mke wa bro, mke wa bro akawa anaingia bank, mother mdogo na mother wakamwambia, nenda na flan (mm) akakusaidie, yule mke wa bro naye huwa ana ufeminist kiaina, akamjbu hamna shida nitaenda na fulani (sister), walipoingia bank mother akasema "najua hawataweza", kwl bwana, mara wanarudi wanalalama, huyu mtoa huduma sijui nini na nini, yaani maneno kibao.

mother akamwambia mkamwana wake si nilikuambia uende na fulani ukakataa, yako wapi sasa? akanigeukia akaniambia embu nenda ukamsaidie huyu mjinga, tukaingia banka fasta tu ishu ikawa solved.

kurudi mother mdogo akauliza tayari, mke wa bro akjbu ndiyo, mother mdogo akacheka, hahahaaaa, wanawake tunawezaaa, mother akadakia, kwel tunaweza.

huyu mama alipopewa kiti mother yangu alisema "hii nchi haina wanaume"
 
britanicca said:
Mnisamehe sana dada zangu mko hapa huu uzi utakuwa mchungu sana hasa kwa wanaotaka ufeminist na pia wale wa Mitano Tena nao Utagusa mifupa ya uti wa mgongo

Toka enzi za mababu wana sababu za kufanya mme kuwa kichwa cha familia, ndo maana samahan kusema hili (Familia nyingi ambazo wamelelewa na single mother kuna jambo uwa wanakosa katika malezi, so wote Ila asilimia kubwa sana )

Ndo maana hata katika maandiko matakatifu, wanaume ndo wafalme, ndo mashupavu na mbaya zaidi wanawake ndo walikuwa wanaleta Anguko ambapo mwanaume kateleza,

Samson na Adamu waliingizwa mkenge na mwanamke,

Yesu hakuwa na Mwanamke wala hakuchagua mtu yeyote kuwa mwanafunzi wake akiwa na jinsia ya kike,

Dunian kote Marais wa Kwanza wa kila nchi ni wanaume, sijawai Ona Rais wa kwanza alopigana na kuipa nchi uhuru au uchumi mkubwa akiwa mwanamke,

Kazi ngumu Kama kuongoza inatakiwa Iq ya kiume ambayo si rahis kumtoa kwenye msimamo wake, hawa wanawake wanakuwa manipulated , naongea haya Kwakuwa Nina Mama, Nina Dada Nina shangazi, Nina Mke na hawa wote IQ zai ni kubwa shulen walikuwa vema Ila kuna mambo ambayo uwa simpo kukamilishwa Mpaka wafanye consultation kwa mtoto yeyote wa kiume hata kama ni mdogo , tunajua sana udhaifu wao,
Angalia kila anapoongoza mwanamke kwenye nchi ..
Ni wafujaji wa Pesa kwenye masuala ya siyo ya msingi, na hawajali Pesa itapatikanaje wao ni luxurious hata kwa mambo yasiyo ya maana , ndo maana kuna nchi fulan hapo kati kwa sasa kila mradi wake lazima mkopo uhusike,

Miradi yote wanawapa wanaowataka hata Kama hawana ufanisi, kisa ni wajomba au ni mkwe au ni vyeyote vile,

Hotuba zao zimejaa jazba hawajiridhishi kufanya uchunguzi kabla ya kuamua, Mara nyingi utaona utenguzi wa nafasi nyeti Mara kwa Mara kisa wanaogopa

Wanahofia nafasi zao kuondoka ndo maana zinalindwa sana kwa gharama ya damu,

Mwanaume uuwa mtu ambaye anakwamisha mipango yake ili legacy isitimie
Ila mwanamke aliyeko madarakani uuwa anayetaka kumtoa madarakani

Mwanamke anafaa kuongoza ambapo kuna Taasisi Imara za kumsimamia
Kwamba kila kitu kiidhinishwe asiwe na final say

Britanicca
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Too bitter Truth for them
 
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