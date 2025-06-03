Mwanamke hafai kuwa Kiongozi kwenye Taasisi zisizo na misingi Imara, kuna maamuzi ya busara zaidi ambayo uwa ndani ya uanaume hutumika

Mnisamehe sana dada zangu mko hapa huu uzi utakuwa mchungu sana hasa kwa wanaotaka ufeminist na pia wale wa Mitano Tena nao Utagusa mifupa ya uti wa mgongo



Toka enzi za mababu wana sababu za kufanya mme kuwa kichwa cha familia, ndo maana samahan kusema hili (Familia nyingi ambazo wamelelewa na single mother kuna jambo uwa wanakosa katika malezi, so wote Ila asilimia kubwa sana )



Ndo maana hata katika maandiko matakatifu, wanaume ndo wafalme, ndo mashupavu na mbaya zaidi wanawake ndo walikuwa wanaleta Anguko ambapo mwanaume kateleza,



Samson na Adamu waliingizwa mkenge na mwanamke,



Yesu hakuwa na Mwanamke wala hakuchagua mtu yeyote kuwa mwanafunzi wake akiwa na jinsia ya kike,



Dunian kote Marais wa Kwanza wa kila nchi ni wanaume, sijawai Ona Rais wa kwanza alopigana na kuipa nchi uhuru au uchumi mkubwa akiwa mwanamke,



Kazi ngumu Kama kuongoza inatakiwa Iq ya kiume ambayo si rahis kumtoa kwenye msimamo wake, hawa wanawake wanakuwa manipulated , naongea haya Kwakuwa Nina Mama, Nina Dada Nina shangazi, Nina Mke na hawa wote IQ zai ni kubwa shulen walikuwa vema Ila kuna mambo ambayo uwa simpo kukamilishwa Mpaka wafanye consultation kwa mtoto yeyote wa kiume hata kama ni mdogo , tunajua sana udhaifu wao,

Angalia kila anapoongoza mwanamke kwenye nchi ..

Ni wafujaji wa Pesa kwenye masuala ya siyo ya msingi, na hawajali Pesa itapatikanaje wao ni luxurious hata kwa mambo yasiyo ya maana , ndo maana kuna nchi fulan hapo kati kwa sasa kila mradi wake lazima mkopo uhusike,



Miradi yote wanawapa wanaowataka hata Kama hawana ufanisi, kisa ni wajomba au ni mkwe au ni vyeyote vile,



Hotuba zao zimejaa jazba hawajiridhishi kufanya uchunguzi kabla ya kuamua, Mara nyingi utaona utenguzi wa nafasi nyeti Mara kwa Mara kisa wanaogopa



Wanahofia nafasi zao kuondoka ndo maana zinalindwa sana kwa gharama ya damu,



Mwanaume uuwa mtu ambaye anakwamisha mipango yake ili legacy isitimie

Ila mwanamke aliyeko madarakani uuwa anayetaka kumtoa madarakani



Mwanamke anafaa kuongoza ambapo kuna Taasisi Imara za kumsimamia

Kwamba kila kitu kiidhinishwe asiwe na final say



Britanicca