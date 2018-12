Mwanamke anaweza kupata ujauzito kama akitumia bomba la sindano kuingiza mbegu za kiume?

I'd think its possible lakini sio kitu cha kufanya bila precautions na guidance kutoka kwa madaktari.



Mfano hiyo syringe itakayotumika inabidi iwe sterile.... Yaani isiwe na bacteria wowote na pia ili zoezi lifanikiwe lazima kutakuwa na conditions flani zinazotakiwa kwenye vagina mfano PH Balance.... Sperms zenyewe zinabidi kuhifadhiwa katika conditions flani kuepusha kuharibika etc.



Pia inabidi kuangalia hizo sperm zimepatikanaje..... Is it Legal to perform such at home? Should there be consent from the sperm donor?