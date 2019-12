mwanamke 30 years still unmarried, ni sawa na nyanya zilizooza

Hata zikiuzwa supermaket, nyanya zilizooza zimeoza tu. " nimehitimu university bla bla"



Hata zikifanyiwa matangazo na promotions, nyanya zilizooza zimeoza tu. "Lakini mimi nina kazi sio tegemezi"



Hata muuzaji ajifariji vipi, nyanya zilizooza zimeoza tu. " iko siku yangu"



Hata muuzaji ashushe povu, nyanya zilizooza zimeoza tu. "All men are dogs"



Ushauri kwa wadogo zangu ambao hamjaoa bado: find enough courage and respect for yourself and never buy spoilt tomatos.





Povu ruksa ....

....., ila povu halibadili nyanya zilizooza zimeoza tu.