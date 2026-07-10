MwanaFA azomewa na wananchi baada ya kutaka kusifia Awamu ya 6 kwenye Tamasha la miaka 30 ya Bongo Fleva

Alafu kesho wanakuja na kauli zao za kishamba "wahuni wachache waliotumwa walitaka kuharibu sshow lakini mama anapendwa na watu wote walifurahi"



Hawa jamaa hivi hawakai vikao chemba wakawa wanatathmini kuwa wananchi wamechoshwa na hii wanayoita awamu ya 6?



Yani kiongozi amekataliwa kuliko watangulizi wake wote ila wao Kila siku ni kumuuza wakati hauziki hata kwa bei ya jioni!!