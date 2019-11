Mwana_ Kwani kunitendea hivi?Umaupasua moyo wangu mara ya pili.Jamani muwe na huruma.

Juzi asubuhi saa tatu simu yangu ilikuwa ikiita kwa muda mrefu.iliita ikakata,ikaita tena ikakata baadaye nikatoka ofisini kwa M.D wangu kuelekea kwangu nikapokea namba ngeni.



Ilisikika sauti ya mwanamke ya upole ikiuliza wewe ni xxxx nikauliza unamtaka nani.akasema ok...unaongea na mwanahamisi.habari za siku.



Nliuliza Mwanahamisi wa wapi akanijibu "aaargh na wewe nawe mwanahamisi wa xxxx"



Huyu dada mwaka juzi nlimwona sehemu nikampenda tukawa marafiki mwishowe nikamwomba uhusiano wa kimapenzi.alinambia yeye yupo tayari ila anataka tuzae.



Nlimwambia hapana tusubiri kwanza kuzaa kunataka maandalizi nami kwa muda huo sikuwa tayari.ndani ya week tatu nlijikuta nampenda sana huyu dada.hatukuwahi kusex but nlikuwa natoka naye nanunua vitu napeleka kwake.



Siku moja akanambia haoni haja ya kuwa na mimi.yeye anataka mwanaume wa kuzaa naye na mwenye malengo naye.nlivumilia siku moja ya pili nikasema nimfuate kwake.



Nlikuta kwake nje kuna gari imepark nikaingia ndani getini kwenda gonga kwenye nyumba anayokaa yeye.alitoka amejifunga khanga tu kifuani.akaniuliza nasemaje.nlimwambia nmekuja tuongee.alinambia hapana.ana mgeni nisimsumbue.



Nliumia sana.sana.ndani ya masaa 24 nmeachwa na mwanamke ana mwanaume mwingine?



Leo Mwanahamisi amenipigia anasema tuonane.namwuliza tuonane wapi kwa ajili ya nini.akasema tu ana mengi ya kuongea nami.sikuwa tayari ndo akafunguka.alipewa mimba na yule mwanaume.then mwanaume akaikataa.hivi sasa anahangaika kulea mtoto hana la kufanya duka lake la nguo lilishafilisika akafunga.anapoishi alihama na kurudi kwa wazazi wake.



Anaomba tuonane tuongee yaishe.ameshajifunza.nmeumia sana sababu nlimwambia mapema Mwana... Tatizo si kukupa tu mimba.mtoto anataka maandalizi na malezi.subiri ufike wakati muafaka tuamue.akaona mimi sina mipango.



Leo ananiambia anateseka na mtoto.jamaa alishakata mawasiliano na kumbe ni mume wa mtu.mimi nlisha move on.nampenda huyu dada but kovu lake lipo moyoni kila napofikiria siku ile ya mwisho kuonana naye.napata maumivu.



Kinachoniuma ni vile sikutaka aje akumbwe na janga kama hili.nlimwambia Mwana...mimi nakupenda ndo maana nataka tupate muda kwanza then tuamue.ila kuna wanaume hawatajali hilo.watakupa tu mimba kama utakavyo.alinijibu yeye anaweza lea hata watoto wawili acha mmoja.siyo issue kwake.



Leo hii Mwana ametelekezwa.nami nashindwa kumrudia.siwezi aliniacha kipindi namwitaji.sina kazi ya kueleweka yeye ndo nlimwona angekuwa faraja kwangu.nmempigia simu rafiki yake. Ananambia Mwana...amechoka, amechakaa huwezi mtambua.



Hili linaniuma zaidi.alikuwa mzuri wa sura na umbo.alikuwa anavutia sana Mwana.leo anarudi kwangu akiwa amechoka kachakaa.anataka turudiane.moyo wangu unakataa ulishaumia sana.kovu lake limeshindwa kufutika.nlishamsamehe lakini nmeshindwa kusahau alilonitendea huyu dada.



Dada zangu...muwe na huruma.haya maisha kuna leo na kesho.sometime mnatuumiza sana sisi ambao huamini katika mapenzi.athari zake sometime huja pata wanawake wengine innocent pia.



Naandika kwa uchungu sana. Naumia kila napomfikiria Mwana... I wish asingenipigia.nsingefahamu yupo katika hali hiyo.mtu ambaye nlimthamini mwingine kaenda mwaribu na kumtupa?almost mwezi mzima sikuwahi hata kusex naye jamaa in a short time he did it.leo mimi ntamfanya nini tena Mwana huyu?