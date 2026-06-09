Mwamuzi wa Somalia, Omar Artan, azuiwa kuingia Marekani, kuchezesha Kombe la Dunia 2026

Kusitishwa kwa utoaji wa visa nyingi za kuingia Marekani kwa raia wa Somalia.

Kuwekwa kwa Somalia kwenye orodha ya nchi zinazokabiliwa na marufuku kamili ya kuingia Marekani.

Ukaguzi mkali zaidi wa wasafiri kutoka Somalia kwa misingi ya usalama na uhamiaji.

Mwamuzi mashuhuri wa soka kutoka Somalia, Omar Artan, amezuiwa kuingia Marekani licha ya kuwa miongoni mwa waamuzi 52 walioteuliwa na Shirikisho la Soka Duniani (FIFA) kuchezesha mechi za Kombe la Dunia 2026 litakalofanyika nchini Marekani, Canada na Mexico.Artan, ambaye angekuwa Mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuchezesha fainali za Kombe la Dunia, alizuiwa kuingia nchini humo katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Miami mwishoni mwa wiki iliyopita licha ya kuwa na visa halali ya kusafiria. Baada ya kuzuiwa, alirejea Istanbul, Uturuki, ambako amekuwa akiishi kwa miezi ya hivi karibuni.Hata hivyo Artan alitajwa kuwa Mwamuzi Bora wa Afrika wa Mwaka 2025 na Shirikisho la Soka Barani Afrika (CAF).Rais Donald Trump aliweka marufuku ya usafiri (travel ban) kwa raia wa Somalia na nchi nyingine kadhaa kuingia Marekani kuanzia Juni 9, 2025, akitaja sababu za usalama wa taifa, udhaifu wa mifumo ya uhakiki wa wasafiri, na changamoto za nyaraka za utambulisho katika baadhi ya nchi husika.Sasa kuhusu mwamuzi wa soka Omar Artan, Idara ya Usalama wa Ndani ya Marekani (DHS) imesema alizuiwa kuingia nchini humo kutokana na kile ilichokiita “masuala ya uhakiki wa kiusalama” (vetting concerns). Hata hivyo, haikutoa maelezo ya kina kuhusu sababu hizo. Somalia kuwa kwenye orodha ya nchi zilizowekewa marufuku ya usafiri imeibua maswali kuhusu iwapo hatua hiyo ilichangia uamuzi wa kumzuia kuingia Marekani licha ya kuwa na visa halali.The Athletic FC waliripoti kuwa Mashabiki kutoka nchi zawanapaswa kila mmoja kulipa kiasi cha dola 15,000 ambayo ni sawa na Tsh. Milioni 38 kama kianzio iwapo wanataka uhakika wa kwenda Kombe la dunia 2026.Marekani walisema wamefanya hivyo ili kuondokana na wimbi la Raia kukaa nchini mwao kinyume na sheria.