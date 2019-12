NIMEONA said: kwa hapa ndugu yangu utakuwa unaongea usilolijua kuhusu kutokubalika kwa huyo mwambe huko ndanda.......kuhusu kumjua, hivi inawezekana kuwajua wabunge wote kweli?!!!!! maana nasikia idadi yao ni mamia! Click to expand...

Halima again sidhan kama katumia weledi wake vizuri... how can you down talk a fellow registrator that low!?... Wabunge wote wa hadhi Sawa regardless ya wamefikaje mjengoni... famous or not is a none issue..eti anamwita DOGO. Note: Who knew our current PM before he ascended to office?!...Sumaye and I dare say Pinda!?... Respect in politics is so essential.