Mwaka Mpya 2019, my special dedication kwa Mh. Rais wangu, John P. Magufuli

Hi everyone out there..!!

$alamu sana, Kheri ya Mwaka Mpya 2019 to you all..!!



Mimi binafsi, napenda kumpa zawadi ya kipekee Mh. Rais wangu JPM, Mwaka Mpya 2019 iwe Special Dedication kwake na familia yake yote..!! Mungu akupe kila hitaji la moyo wako Mh. Rais wetu.. Kwanini mwaka mpya nimeamua nitoe hii zawadi kwa Mh. Rais? Sbb ni rahisi sana, kwa miaka mitatu na nusu ya uongozi wako, UMEITENDEA MAKUU NCHI YETU, MAKUU YASIOYOELEZEKA, NAWEZA SEMA KATIKA NCHI YETU WW NDIO MWAMBA, NA JUU YA HUU MWAMBA (JPM) NCHI YETU INAJENGWA NA INAENDELEA KUJENGWA KWA VITENDO.. nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposema haya.. Mh. Rais ww ni mtu wa kipekee, wa aina yake, mtu wa watu, sisi binadamu tunao kusupport kufa kupona, tunajua unapotupeleka katika nchi ya kujitegemea, kwa muda mfupi umefanya mengi makubwa mno..!! Siwezi yataja yote, sote mashahidi tumeona na tunakuelewa..!!



Nimalizie kwa kusema hivi: Watumishi wote nchini, wanakupongeza mno kwa lugha na sala zao, na Mungu atakulipa baba Magu..!!



Nakuacha na hiki kipande cha special song kwako na familia yako.. Mh. Rais, songa mbele, sisi tuko nawe, kufa na kupona, 100%++ we are loyal, trustful & Mungu akulinde daima na milele yote..!!



I wish you Brightest future days ahead.. Happiest New Year 2019..!!