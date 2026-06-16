Musukuma: Mawaziri wa Zanzibar chungeni kauli zenu za kibaguzi bungeni, Rais achukue hatua

Waufukweni said: Mbunge wa Geita Vijijini, Joseph Musukuma amewaonya baadhi ya wabunge wa Zanzibar kujiepusha na kauli na mijadala inayoweza kuleta mgawanyiko na kuhatarisha Muungano wa Tanzania.



Musukuma ametoa onyo hilo leo bungeni alipokuwa akichangia mjadala kuhusu Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2025, Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa mwaka wa fedha 2026/2027 pamoja na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2026/2027.



Amesema viongozi wanapaswa kuwa waangalifu wanapozungumzia masuala ya Muungano ili kulinda umoja na mshikamano wa Watanzania.



Mbunge huyo pia amemuomba Rais wa Zanzibar Dkt. Hussein Mwinyi kuchukua hatua dhidi ya mawaziri na wabunge wanaodaiwa kutoa kauli zenye viashiria vya ubaguzi. Click to expand...

Yeye huo muungano unamsaidia nini akiwa kama mtanganyika? Sisi watu wa Tanganyika ni wapuuzi na wajinga sana. Kuna mibunge inatoka Zanzibar kila jimbo la Zanzibar yanakuja Tanganyika yanakula mshahara na marupurupu ya kibunge miaka 5 na mafao juu kwa gharama za Tanganyika hakuna yanachofanya cha maana ndani ya hilo bunge na bado hatushtuki. Mbona kule kwenye bunge la Zanzibar hakuna mtanganyika hata mmoja?Yani Zanzibar kuna jimbo lina watu 300 tu lakini lina mbunge anakuja bunge la Tanganyika na muwakilishi anaenda bunge la Zanzibar. Kisa tu kitu kinachoitwa muungano.Huu muungano wa kimalaya malaya ni wakuvunjwa asubuhi na mapema.Kingine tumejipa jukumu la kuhakikisha mmojawapo ya mgombea kwenye nafasi ya urais au makamu wa rais lazima atoke Zanzibar. Mbona wao hicho kitu kwao hakuna? Kuna mtanganyika yeyote ndani ya serikali ya Zanzibar? Tumekuwa kama watumwa wa kuwalea wazanzibar kwani wao walituambia wameshindwa kujilea? Upuuzi tu.