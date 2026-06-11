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Mimi ni mhanga wa tukio la utekaji na mateso lililonitokea mwezi Agosti mwaka 2025, tarehe 25, baada ya kuitwa Dar es Salaam na mzazi mwenzangu ili kwenda kumchukua mtoto.



Nilipofika maeneo ya Goba, badala ya kukutana na mtoto, nilikutana na watu waliodai kuwa ni askari polisi. Hawakuwa wamevaa sare, bali kiraia, lakini walikuwa na pingu na bastola. Walinieleza kuwa wanaenda kunipeleka kituoni, lakini haikuwa hivyo.



Baada ya kunichukua, walinipeleka hotelini kisha kuniingiza kwenye gari lao, wakaniweka pingu na kunipeleka porini. Huko walinishambulia kwa mapanga, wakanikata mkono wa kushoto na kunijeruhi kichwani vibaya.



Wakati wananitesa, walikuwa wakidai kuwa nina kesi ya kuvamia kituo cha polisi na kunitaka nitoe shilingi milioni 20 ili “kumaliza” suala hilo.



Cha kushangaza zaidi, yule aliyekuwa akijitambulisha kama Mkuu wa Kituo cha Polisi, baadaye niligundua kuwa ni mume wa mzazi mwenzangu. Alikuwa na watu wengine wawili waliokuwa na silaha, na ndio walioniteka na kunifanyia ukatili huo.



Baada ya mateso hayo, walinishikilia kwa siri kwa siku 14 kuanzia tarehe 25 Agosti hadi tarehe 9 usiku, ndipo waliponipeleka Kituo cha Polisi Goba. Nilipofikishwa hapo, nilishangaa kuwekewa kesi tofauti kabisa ya kumwiba mtoto.



Nilipopelekwa mahakamani, nilieleza wazi jinsi nilivyotekwa na kukatwa mapanga, lakini ikaelezwa kuwa nilishambuliwa na wananchi, jambo ambalo si kweli.



Baadaye, mmoja wa watu waliokuwa wameniteka alikuja hadi Mwanza kwa lengo la kunikamata tena kwa kutumia kibali cha mahakama. Nilipomtambua, niliwasiliana na viongozi wa polisi (RCO na RPC), na hatimaye alikamatwa. Baada ya kukaguliwa, alikutwa na vitambulisho zaidi ya kimoja vya vyombo vya ulinzi, ndipo ikabainika kuwa walikuwa wakijifanya maafisa wa usalama—yaani Usalama wa Taifa feki.



Mtu huyo aliyekamatwa alidai alitumwa na mtu anayeitwa Pasco Daniel, ambaye ndiye alikuwa akijitambulisha kama Mkuu wa Kituo cha Polisi. Hadi sasa, Pasco bado yuko uraiani Dar es Salaam na hajakamatwa.



Kwa sasa, kesi yangu bado inaendelea mahakamani. Nimekuja Dar es Salaam pia kwa ajili ya matibabu, kwani majeraha niliyopata yalisababisha damu kuingia kwenye ubongo, na nililazimika hata kufuata matibabu hadi Nairobi.



Kuhusu mtoto, awali niliambiwa kuwa amefariki, lakini baadaye walikiri kuwa mtoto yupo hai.



Ninaomba msaada wa kupaza sauti ili haki ipatikane. Mimi ndiye niliyeteswa, nikatekwa na kujeruhiwa vibaya, lakini bado waliohusika wako uraiani. Naomba vyombo vya habari na mamlaka husika viingilie kati ili ukweli ujulikane na wahusika wachukuliwe hatua.