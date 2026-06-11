HOJA Mume wa Mzazi Mwenzangu aliniteka na watu wake waliojitambulisha kuwa ni Polisi, wakanijeruhi vibaya kwa mapanga

HOJA Mume wa Mzazi Mwenzangu aliniteka na watu wake waliojitambulisha kuwa ni Polisi, wakanijeruhi vibaya kwa mapanga

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Hoja ya Mdau inayopendekeza maboresho au mabadiliko ndani ya jamii, inayotakiwa kuangakiwa kwa mapana na Mamlaka husika
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Anonymous

Guest
Habari,

Mimi ni mhanga wa tukio la utekaji na mateso lililonitokea mwezi Agosti mwaka 2025, tarehe 25, baada ya kuitwa Dar es Salaam na mzazi mwenzangu ili kwenda kumchukua mtoto.

Nilipofika maeneo ya Goba, badala ya kukutana na mtoto, nilikutana na watu waliodai kuwa ni askari polisi. Hawakuwa wamevaa sare, bali kiraia, lakini walikuwa na pingu na bastola. Walinieleza kuwa wanaenda kunipeleka kituoni, lakini haikuwa hivyo.

Baada ya kunichukua, walinipeleka hotelini kisha kuniingiza kwenye gari lao, wakaniweka pingu na kunipeleka porini. Huko walinishambulia kwa mapanga, wakanikata mkono wa kushoto na kunijeruhi kichwani vibaya.

Wakati wananitesa, walikuwa wakidai kuwa nina kesi ya kuvamia kituo cha polisi na kunitaka nitoe shilingi milioni 20 ili “kumaliza” suala hilo.

Cha kushangaza zaidi, yule aliyekuwa akijitambulisha kama Mkuu wa Kituo cha Polisi, baadaye niligundua kuwa ni mume wa mzazi mwenzangu. Alikuwa na watu wengine wawili waliokuwa na silaha, na ndio walioniteka na kunifanyia ukatili huo.

Baada ya mateso hayo, walinishikilia kwa siri kwa siku 14 kuanzia tarehe 25 Agosti hadi tarehe 9 usiku, ndipo waliponipeleka Kituo cha Polisi Goba. Nilipofikishwa hapo, nilishangaa kuwekewa kesi tofauti kabisa ya kumwiba mtoto.

Nilipopelekwa mahakamani, nilieleza wazi jinsi nilivyotekwa na kukatwa mapanga, lakini ikaelezwa kuwa nilishambuliwa na wananchi, jambo ambalo si kweli.

Baadaye, mmoja wa watu waliokuwa wameniteka alikuja hadi Mwanza kwa lengo la kunikamata tena kwa kutumia kibali cha mahakama. Nilipomtambua, niliwasiliana na viongozi wa polisi (RCO na RPC), na hatimaye alikamatwa. Baada ya kukaguliwa, alikutwa na vitambulisho zaidi ya kimoja vya vyombo vya ulinzi, ndipo ikabainika kuwa walikuwa wakijifanya maafisa wa usalama—yaani Usalama wa Taifa feki.

Mtu huyo aliyekamatwa alidai alitumwa na mtu anayeitwa Pasco Daniel, ambaye ndiye alikuwa akijitambulisha kama Mkuu wa Kituo cha Polisi. Hadi sasa, Pasco bado yuko uraiani Dar es Salaam na hajakamatwa.

Kwa sasa, kesi yangu bado inaendelea mahakamani. Nimekuja Dar es Salaam pia kwa ajili ya matibabu, kwani majeraha niliyopata yalisababisha damu kuingia kwenye ubongo, na nililazimika hata kufuata matibabu hadi Nairobi.

Kuhusu mtoto, awali niliambiwa kuwa amefariki, lakini baadaye walikiri kuwa mtoto yupo hai.

Ninaomba msaada wa kupaza sauti ili haki ipatikane. Mimi ndiye niliyeteswa, nikatekwa na kujeruhiwa vibaya, lakini bado waliohusika wako uraiani. Naomba vyombo vya habari na mamlaka husika viingilie kati ili ukweli ujulikane na wahusika wachukuliwe hatua.
 
Pole sana kwa kilichokukuta. Inawezekana una upuuzi wa kumharibia utulivu mume wa mzazi mwenzako ila hakuna uhalali wa wewe kufanyiwa ukatili. Kama una tabia ya kuweka pua yako kwenye mapenzi ya watu kisa ulizaa mtoto na huyo manzi nakusihi uache.
 
moudgulf said:
Pole.
Ila habari za upande mmoja haziaminiki sana.
Nenda polisi kule kuna watalaam wa uchunguzi
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Mambo ya kupasha viporo, usikute jamaa alimpanga mzaz mwenzie kabla ya kumchukua mtoto aichape kwanza huko walikokubaliana kukutana mama akiwa na mtoto, ila mwenye mke kasanukia mchezo kaenda mwenyewe na wajeba! Hapo lazima utage mayai.
 
MamaSamia2025 said:
Pole sana kwa kilichokukuta. Inawezekana una upuuzi wa kumharibia utulivu mume wa mzazi mwenzako ila hakuna uhalali wa wewe kufanyiwa ukatili. Kama una tabia ya kuweka pua yako kwenye mapenzi ya watu kisa ulizaa mtoto na huyo manzi nakusihi uache.
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Afande patrobas katambi anasemaje kwenye Hilo
Cc. Mafwele aione kwenye doria mitandaoni
Bila kumsahau mkamataji wa wsmassi bodaboda fake waliouwa mchina na kwenda kununua wanysma
 
Anonymous said:
Habari,

Mimi ni mhanga wa tukio la utekaji na mateso lililonitokea mwezi Agosti mwaka 2025, tarehe 25, baada ya kuitwa Dar es Salaam na mzazi mwenzangu ili kwenda kumchukua mtoto.

Nilipofika maeneo ya Goba, badala ya kukutana na mtoto, nilikutana na watu waliodai kuwa ni askari polisi. Hawakuwa wamevaa sare, bali kiraia, lakini walikuwa na pingu na bastola. Walinieleza kuwa wanaenda kunipeleka kituoni, lakini haikuwa hivyo.

Baada ya kunichukua, walinipeleka hotelini kisha kuniingiza kwenye gari lao, wakaniweka pingu na kunipeleka porini. Huko walinishambulia kwa mapanga, wakanikata mkono wa kushoto na kunijeruhi kichwani vibaya.

Wakati wananitesa, walikuwa wakidai kuwa nina kesi ya kuvamia kituo cha polisi na kunitaka nitoe shilingi milioni 20 ili “kumaliza” suala hilo.

Cha kushangaza zaidi, yule aliyekuwa akijitambulisha kama Mkuu wa Kituo cha Polisi, baadaye niligundua kuwa ni mume wa mzazi mwenzangu. Alikuwa na watu wengine wawili waliokuwa na silaha, na ndio walioniteka na kunifanyia ukatili huo.

Baada ya mateso hayo, walinishikilia kwa siri kwa siku 14 kuanzia tarehe 25 Agosti hadi tarehe 9 usiku, ndipo waliponipeleka Kituo cha Polisi Goba. Nilipofikishwa hapo, nilishangaa kuwekewa kesi tofauti kabisa ya kumwiba mtoto.

Nilipopelekwa mahakamani, nilieleza wazi jinsi nilivyotekwa na kukatwa mapanga, lakini ikaelezwa kuwa nilishambuliwa na wananchi, jambo ambalo si kweli.

Baadaye, mmoja wa watu waliokuwa wameniteka alikuja hadi Mwanza kwa lengo la kunikamata tena kwa kutumia kibali cha mahakama. Nilipomtambua, niliwasiliana na viongozi wa polisi (RCO na RPC), na hatimaye alikamatwa. Baada ya kukaguliwa, alikutwa na vitambulisho zaidi ya kimoja vya vyombo vya ulinzi, ndipo ikabainika kuwa walikuwa wakijifanya maafisa wa usalama—yaani Usalama wa Taifa feki.

Mtu huyo aliyekamatwa alidai alitumwa na mtu anayeitwa Pasco Daniel, ambaye ndiye alikuwa akijitambulisha kama Mkuu wa Kituo cha Polisi. Hadi sasa, Pasco bado yuko uraiani Dar es Salaam na hajakamatwa.

Kwa sasa, kesi yangu bado inaendelea mahakamani. Nimekuja Dar es Salaam pia kwa ajili ya matibabu, kwani majeraha niliyopata yalisababisha damu kuingia kwenye ubongo, na nililazimika hata kufuata matibabu hadi Nairobi.

Kuhusu mtoto, awali niliambiwa kuwa amefariki, lakini baadaye walikiri kuwa mtoto yupo hai.

Ninaomba msaada wa kupaza sauti ili haki ipatikane. Mimi ndiye niliyeteswa, nikatekwa na kujeruhiwa vibaya, lakini bado waliohusika wako uraiani. Naomba vyombo vya habari na mamlaka husika viingilie kati ili ukweli ujulikane na wahusika wachukuliwe hatua.
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Sio kwamba hii stori umetungwa ili kudogosha haya matukio na ionekane ni watu fulani
 
Hapo kuna jambo!
Wewe kuna namna uliviolet ustaarab ndo maana jamaa kaamua kukufanyizia.

Mi na mashaka na utaratibu uliokuwa ukitumia kuwasiliana na huyo mzazi mwenzio ambao ulipelekea jamaa akakuona umemdharau. Kumbuka yeye kwa sasa hivi ndo mmiliki halali wa huyo mwanamke, so ana haki ya kufuatilia mienendo na mawasiliano ya mkewe.

Pengine ulijimwambafy sana na kujiona upo financially njema kumzidi jamaa ukajikuta unapiga piga simu pasipo ustaarab plus maneno ya shombo au instinct za kutaka kupasha kiporo!
Kwa hapo hata ingekuwa wewe lazima uchukie na kuwaza kureact back.

Huyo jamaa angekuwa anakuchukia kiasi hicho angeanza kumdhuru mwanao kwanza ili upunguze hekaheka na mkewe.
Ila ipo wazi kwamba wewe ndo tatizo na ulivuka line ya uungwana.

Una shida ya kumchukua mwanao na kafikia umri wa kisheria kwa wewe kuishi nae, anzia kwa mwanaume mwenzio. Ongea nae ikiwa kama ana dukuduku la fidia upande wa malezi, lipia then yeye ndo atatoa idhini kwa mkewe kumruhusu mtoto akapate malezi kwa baba yake halali.
 
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