Muda una maana kubwa sana na tutaifahamu wakati miundombinu inayojengwa ikishaanza kazi kwa ukamilifu

Phillipo Bukililo said: Kuna watu wanashindwa kuelewa umuhimu wa hii miundo mbinu inayojengwa katika awamu hii au kwa makusudi wanajaribu kujenga kinzani juu ya umuhimu wake.



Ipo faida kubwa ya miundo mbinu ambayo ukiiangalia kisayansi ndio utagundua kwa kinachofanyika ilikuwa lazima kifanyike kama kweli tunaongelea nchi ya uchumi wa kati.



Maendeleo ya kweli yanaanza ndani ya kichwa cha mtu pale anapogundua kuwa muda ni mali japokuwa haishiki, haikumbatii wala hawezi kuibeba. Ni mali iliyojificha ndani ya malezi ya mtu kwa kufundishwa tangu utoto juu ya umuhimu wake.



Daraja la kilomita nne linalojengwa kanda ya ziwa linakwenda kupunguza saa mbili za kuvuka mpaka kufikia dakika zisizozidi kumi, ambapo mtu anakuwa keshavuka.



Ile saa moja na dakika hamsini iliyokuwa ikitumika katika kuvuka sasa inakwenda kutumika katika kuzalisha mali. Kutoka kutumia saa mbili njiani mpaka kutumia dakika kumi tu hayo ndiyo yanayoitwa maendeleo.



Tuendako mtu ataishi Dodoma na kufanya kazi Dar, mtu ataishi Singida na kufanya kazi Kigoma, ukubwa wa nchi hautakuwa kikwazo cha maendeleo. Ni yale yale ya Mtu anaishi Hamburg lakini anafanya kazi Ulm. Ni Ujerumani ile ile lakini ni sawa na mtu kuishi Tanga halafu akafanya kazi Lindi Mjini.



Miundo mbinu inajengwa kwa gharama kubwa, lakini faida yake kubwa ni kuweza kuendana na maana ya kisayansi ya muda, ambacho ni kitu muhimu kwa taifa lenye kutaka maendeleo ya kweli. Click to expand...

Hizi ni sehemu ndogo sana ya Road Networks / Infra in South Africa built by Kaburu, ambazo tutahitaji another 1000 Years to have those kind of Roads and Yet, Kaburu amekataliwa South Africa