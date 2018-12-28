MUBASHARA IKULU: RAIS AKIONGEA NA VIONGOZI WA VYAMA VYA WAFANYAKAZI KUHUSU FAO LA KUSTAAFU

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utaifakwanza
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INAKUJIA HIVI PUNDE. RAIS WA WANANCHI NA MASKINI WA TANZANIA, DR JIOHN POMBE MAGUFULI KUKUTANA NA VIONGOZI WA VYAMA VYA WAFANYAKAZI PAMOJA NA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII KUZUNGUMZIA NA KUTATUA TATIZO LA KIKOKOTOO CHA MAFAO YA KUSTAAFU AMBACHO KIMELETA GUMZO KUBWA KATIKA SIKU ZA HIVI KARIBUNI HAPA NCHINI.
RAIS MAGUFULI AMBAYE NI RAIS MSIKIVU NA MCHUKUA HATUA NA MTEKELEZAJI WA KILE ANACHOKISEMA ATATOA KAULI KUHUSU KADHIA HII KUBWA KWA WAFANYAKAZI. STAY TURNED KUPATA HABARI MUBASHARA KUPITIA UZI HUU.
UPDATES.
katibu mkuu wa TUCTA YAHAYA MSIGWA, TALGWU WAPO WAKIONGOZWA NA KM WAO EKINGO YUPO MKUNDA, WAPO TUIKO WAKIONGZWA NA PAUL SENGEZE, RAU WANAONGOZWA NA KM WAO, CHAMA CHA WAFANYAKAZI WA MADINI, CHAMA CHA RELI CHINI YA YUSUFU MANDAO, CHAMA CHA WAMILIKI WA MITANDAO YA SIMU, CHAMA CHA TAASISI ZA VYUO VIKUU, VIONGOIZ WA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII CHINI YA ADAMU MAYINGU NA ADAM MSANGI
RAIS NDIO ANAONGOZA MJADALA HUU NA MJADALA UMEANZA. RAIS ANASEMA TUZUNGUMZE, NA HAYA MASUALA LAZIMA YAFIKIE MWISHO, NTAWASIKILIZA NA NITATOA JIBU LEO.
TUANZE KWA KUWASIKILIZA VIONGOZI WA WAFANYAKAZI, SEMENI MTAKA TUENDEJE.
UPDATES...
MWENYEKITI WA TAASISI ZA VYUO VIKUU ANAANZA KUTOA HOJA. ANASEMA MJADALA HUU UMEKUWA MKUBWA SANA BAADA YA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII KUUNGANISHWA NA KIKOKOTOO KUWA KIKUBWA. WAFANYAKAZI WALIOKUWA WANASTAAFU WAKAANZA KUPOKEA MAFAO KIDOGO NA HIVYO KUONEKANA WAFANYAKAZI
WANAPUNJWA. KATIKA MAZINGIRA HAYA MTOAJI ANASEMA TUKITOA ZOTE MFUKO UTAKUFA, SASA SISI TUNAHOJI, MBONA ZAMANI TULIKUWA TUNALIPWA??? MH RAIS NAOMBA IUNDWE KAMATI IKASIKILIZE PANDE ZOTE IJE NA MAJIBU YA KISAYANSI NA KITAALAM KULIKO UPANDE MMOJA KUAMUA
RAIS MAGUFULI AMBAYE NI RAIS MSIKIVU NA MCHUKUA HATUA NA MTEKELEZAJI WA KILE ANACHOKISEMA ATATOA KAULI KUHUSU KADHIA HII KUBWA KWA WAFANYAKAZI. STAY TURNED KUPATA HABARI MUBASHARA KUPITIA UZI HUU.
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katibu mkuu wa TUCTA YAHAYA MSIGWA, TALGWU WAPO WAKIONGOZWA NA KM WAO EKINGO YUPO MKUNDA, WAPO TUIKO WAKIONGZWA NA PAUL SENGEZE, RAU WANAONGOZWA NA KM WAO, CHAMA CHA WAFANYAKAZI WA MADINI, CHAMA CHA RELI CHINI YA YUSUFU MANDAO, CHAMA CHA WAMILIKI WA MITANDAO YA SIMU, CHAMA CHA TAASISI ZA VYUO VIKUU, VIONGOIZ WA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII CHINI YA ADAMU MAYINGU NA ADAM MSANGI
RAIS NDIO ANAONGOZA MJADALA HUU NA MJADALA UMEANZA. RAIS ANASEMA TUZUNGUMZE, NA HAYA MASUALA LAZIMA YAFIKIE MWISHO, NTAWASIKILIZA NA NITATOA JIBU LEO.
TUANZE KWA KUWASIKILIZA VIONGOZI WA WAFANYAKAZI, SEMENI MTAKA TUENDEJE.
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MWENYEKITI WA TAASISI ZA VYUO VIKUU ANAANZA KUTOA HOJA. ANASEMA MJADALA HUU UMEKUWA MKUBWA SANA BAADA YA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII KUUNGANISHWA NA KIKOKOTOO KUWA KIKUBWA. WAFANYAKAZI WALIOKUWA WANASTAAFU WAKAANZA KUPOKEA MAFAO KIDOGO NA HIVYO KUONEKANA WAFANYAKAZI
WANAPUNJWA. KATIKA MAZINGIRA HAYA MTOAJI ANASEMA TUKITOA ZOTE MFUKO UTAKUFA, SASA SISI TUNAHOJI, MBONA ZAMANI TULIKUWA TUNALIPWA??? MH RAIS NAOMBA IUNDWE KAMATI IKASIKILIZE PANDE ZOTE IJE NA MAJIBU YA KISAYANSI NA KITAALAM KULIKO UPANDE MMOJA KUAMUA