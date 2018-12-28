MUBASHARA IKULU: RAIS AKIONGEA NA VIONGOZI WA VYAMA VYA WAFANYAKAZI KUHUSU FAO LA KUSTAAFU


utaifakwanza

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utaifakwanza

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#1
INAKUJIA HIVI PUNDE. RAIS WA WANANCHI NA MASKINI WA TANZANIA, DR JIOHN POMBE MAGUFULI KUKUTANA NA VIONGOZI WA VYAMA VYA WAFANYAKAZI PAMOJA NA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII KUZUNGUMZIA NA KUTATUA TATIZO LA KIKOKOTOO CHA MAFAO YA KUSTAAFU AMBACHO KIMELETA GUMZO KUBWA KATIKA SIKU ZA HIVI KARIBUNI HAPA NCHINI.

RAIS MAGUFULI AMBAYE NI RAIS MSIKIVU NA MCHUKUA HATUA NA MTEKELEZAJI WA KILE ANACHOKISEMA ATATOA KAULI KUHUSU KADHIA HII KUBWA KWA WAFANYAKAZI. STAY TURNED KUPATA HABARI MUBASHARA KUPITIA UZI HUU.

UPDATES.
katibu mkuu wa TUCTA YAHAYA MSIGWA, TALGWU WAPO WAKIONGOZWA NA KM WAO EKINGO YUPO MKUNDA, WAPO TUIKO WAKIONGZWA NA PAUL SENGEZE, RAU WANAONGOZWA NA KM WAO, CHAMA CHA WAFANYAKAZI WA MADINI, CHAMA CHA RELI CHINI YA YUSUFU MANDAO, CHAMA CHA WAMILIKI WA MITANDAO YA SIMU, CHAMA CHA TAASISI ZA VYUO VIKUU, VIONGOIZ WA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII CHINI YA ADAMU MAYINGU NA ADAM MSANGI

RAIS NDIO ANAONGOZA MJADALA HUU NA MJADALA UMEANZA. RAIS ANASEMA TUZUNGUMZE, NA HAYA MASUALA LAZIMA YAFIKIE MWISHO, NTAWASIKILIZA NA NITATOA JIBU LEO.

TUANZE KWA KUWASIKILIZA VIONGOZI WA WAFANYAKAZI, SEMENI MTAKA TUENDEJE.

UPDATES...
MWENYEKITI WA TAASISI ZA VYUO VIKUU ANAANZA KUTOA HOJA. ANASEMA MJADALA HUU UMEKUWA MKUBWA SANA BAADA YA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII KUUNGANISHWA NA KIKOKOTOO KUWA KIKUBWA. WAFANYAKAZI WALIOKUWA WANASTAAFU WAKAANZA KUPOKEA MAFAO KIDOGO NA HIVYO KUONEKANA WAFANYAKAZI
WANAPUNJWA. KATIKA MAZINGIRA HAYA MTOAJI ANASEMA TUKITOA ZOTE MFUKO UTAKUFA, SASA SISI TUNAHOJI, MBONA ZAMANI TULIKUWA TUNALIPWA??? MH RAIS NAOMBA IUNDWE KAMATI IKASIKILIZE PANDE ZOTE IJE NA MAJIBU YA KISAYANSI NA KITAALAM KULIKO UPANDE MMOJA KUAMUA
 
Mmawia

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utaifakwanza said:
INAKUJIA HIVI PUNDE. RAIS WA WANANCHI NA MASKINI WA TANZANIA, DR JIOHN POMBE MAGUFULI KUKUTANA NA VIONGOZI WA VYAMA VYA WAFANYAKAZI PAMOJA NA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII KUZUNGUMZIA NA KUTATUA TATIZO LA KIKOKOTOO CHA MAFAO YA KUSTAAFU AMBACHO KIMELETA GUMZO KUBWA KATIKA SIKU ZA HIVI KARIBUNI HAPA NCHINI.

RAIS MAGUFULI AMBAYE NI RAIS MSIKIVU NA MCHUKUA HATUA NA MTEKELEZAJI WA KILE ANACHOKISEMA ATATOA KAULI KUHUSU KADHIA HII KUBWA KWA WAFANYAKAZI. STAY TURNED KUPATA HABARI MUBASHARA KUPITIA UZI HUU.
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gemmanuel265

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Hahahaha Mr makamera

2020 John Walker out
 
mitale na midimu

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#7
hao viongozi wa wafanyakazi kumbe huwa wapo!!!!
 
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Hamna la maana zaidi ya matusi hapo!
 
utaifakwanza

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utaifakwanza

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katibu mkuu wa TUCTA YAHAYA MSIGWA, TALGWU WAPO WAKIONGOZWA NA KM WAO EKINGO YUPO MKUNDA, WAPO TUIKO WAKIONGZWA NA PAUL SENGEZE, RAU WANAONGOZWA NA KM WAO, CHAMA CHA WAFANYAKAZI WA MADINI, CHAMA CHA RELI CHINI YA YUSUFU MANDAO, CHAMA CHA WAMILIKI WA MITANDAO YA SIMU, CHAMA CHA TAASISI ZA VYUO VIKUU, VIONGOIZ WA MIFUKO YA HIFADHI YA JAMII CHINI YA ADAMU MAYINGU NA ADAM MSANGI
 
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utaifakwanza

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#10
PIA KIPO CHAMA CHA WAAJIRI TANZANIA NA WAWAKILSHI WAO KIBAAAO
 
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#12
WASISAHAU FAO LA KUJITOA,WATUREJESHEE TAFADHALI
AU WAFANYE UTARATIBU WANACHAMA WAWEZE KUKOPA BANK KIASI KISICHOZIDI NUSU YA MICHANGO YAO IWE DHAMANA,ILI WAJIKWAMUE KIUCHUMI
 
kobilo

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#14
We jamaa uandishi wa miherufi mikubwa ndo nini sasa?
 
Mr Kiroboto

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#15
utaifakwanza said:
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RAIS MAGUFULI AMBAYE NI RAIS MSIKIVU NA MCHUKUA HATUA NA MTEKELEZAJI WA KILE ANACHOKISEMA ATATOA KAULI KUHUSU KADHIA HII KUBWA KWA WAFANYAKAZI. STAY TURNED KUPATA HABARI MUBASHARA KUPITIA UZI HUU.
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Naona awamu ya Wafanyakazi imefika

Watu wanahitaji kura zenu 2020.

Wataambiwa watumie kikokotoo cha zamani mpaka muafaka upatikane.
Wafanyakazi kupata nyoongeza ya Mishahara kuanzia mwakani.

Jiwe amechanga karata zake vizuri tu,wapinzani wamepewa magalasa tu.


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option

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Ataweka asilimia 50 ambayo ni upuuzi kabisa
 
samurai

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FAO LA KUJITOA + KIKOKOTOZI.

WANGERUHUSU NA SIMU ZA WAFANYAKAZI LIVE..
 
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