Mtikila: Kagame amepenyeza Wanyarwanda 35,000 Tanzania, Buligi, katika Wilaya ya Muleba

Huyu mzee Mtikila serik a li hu wa inampuuza na kumwona k ama hamnazo vile lakini kiu kweli mambo ambayo huwa anayatoa ni kweli tupu!



Kagame na Mseveni lao ni moja...kumega ardhi ya Tanzania yaani mkoa w a Kagera uende Uganda na Kigoma u ende Rwanda! kila mwaka mseveni anasogeza mpaka wake kuingia ardhi ya Tz. beacons za mpaka zimeng'olewa, waganda wanalima katika ardhi yetu na wanamiliki kuwa ni mali yao! Kagame yeye a naruhusu wafugaji wa nchi yake kuingiza ng'ombe katika misitu ya hifadhi ya nchi yetu. kagame ameruhusu wanawake wa kinyarwanda waolewe na watanzania lakini kamwe wao na watoto wanaozaliwa hawaachi asili yao. Wanasoma katika nchi yetu wanakuwa viongozi tangu ngazi za vitongoji, wanawakaribisha ndugu zao toka Rwanda. Idadi yao inaongezeka na kuwa threat kwa usalama wa TZ, but the giant Tanza nia is sleeping!



Mkitaka kujua Kagame na Mseveni lao ni moja na wako against Kikwete tafakari hili. Hivi karibuni baada ya serikali yetu kupitia Waziri Membe kutoa tamko dhidi ya wapiganaji wa M23 kwamba tutapeleka majeshi yetu DRC Kagame na Mseveni waligoma kuhudhuria hafra moja ya E AC huko Arus ha . walituma wawakilishi wao tu!



Our dear President Kikwete and TISS wake up and ACT now ! s isi tunaweza tukafa leo lakini tukawaachia matatizo watoto na wajukuu wetu kesh o!