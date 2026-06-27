MSWADA WA SHERIA: Pendekezo la Sheria ya kudhibiti na kutokomeza "Uchawa" maofisini na Bungeni (Udhibiti wa Chawa wa Kisiasa)

Kugharimia Chawa: Kodi za wavuja jasho sasa hivi zinatumika kulipia posho za vikao, mafuta ya magari ya serikali, na safari za nje kwa ajili ya watu ambao kazi yao pekee ni kubeba mikoba na kushangilia kila neno linalotamkwa na wakubwa.

Kodi za wavuja jasho sasa hivi zinatumika kulipia posho za vikao, mafuta ya magari ya serikali, na safari za nje kwa ajili ya watu ambao kazi yao pekee ni kubeba mikoba na kushangilia kila neno linalotamkwa na wakubwa. Mifano ya wazi: Tumeshudia kwenye mikutano ya hadhara na ndani ya kumbi za maamuzi, chawa wakipewa nafasi mbele kuliko wataalamu wetu wa uchumi na maendeleo. Tunaona watu wasio na sifa zozote za kiungozi wakiteuliwa kwenye nafasi nyeti za utumishi wa umma kwa kigezo kimoja tu—walikuwa mabingwa wa kupaza sauti au kuanzisha 'cliques' za mtandaoni kumsifu aliyewateua.

Tumeshudia kwenye mikutano ya hadhara na ndani ya kumbi za maamuzi, chawa wakipewa nafasi mbele kuliko wataalamu wetu wa uchumi na maendeleo. Tunaona watu wasio na sifa zozote za kiungozi wakiteuliwa kwenye nafasi nyeti za utumishi wa umma kwa kigezo kimoja tu—walikuwa mabingwa wa kupaza sauti au kuanzisha 'cliques' za mtandaoni kumsifu aliyewateua. Kuuawa kwa Weledi na Uenezi wa Majungu: Wakati mwalimu au nesi wa vijijini akikosa laki moja ya nyongeza, mabilioni ya shilingi yanapotea kwenye matukio ya hovyo yaliyoandaliwa kwa ajili ya kubatiza viongozi majina ya utukufu. Uchawa huu unajenga matabaka, unaleta chuki maofisini kupitia majungu (ili chawa aonekane mwema kwa bosi), na unawafanya viongozi wetu kuwa miungu watu wasioguswa.

Jina la Sheria na Kuanza Kutumika. Matumizi ya Sheria. Tafsiri.

Sheria hii itajulikana kama Sheria ya Kuzuia Ushawishi Haramu na Udhibiti wa Machawa ya Mwaka 2026, na itaanza kutumika tarehe itakayoteuliwa na Waziri mwenye dhamana ya Utumishi wa Umma kwa kutoa taarifa kwenye Gazeti la Serikali.

"Chawa" maana yake ni mtu yeyote anayetumia sifa zisizo na ukweli, kelele, mapambio, majungu, au mbinu za kujipendekeza kimwili au kidijitali kwa kiongozi ili kupata fedha, vyeo, teuzi, au upendeleo wa aina yoyote.

maana yake ni mtu yeyote anayetumia sifa zisizo na ukweli, kelele, mapambio, majungu, au mbinu za kujipendekeza kimwili au kidijitali kwa kiongozi ili kupata fedha, vyeo, teuzi, au upendeleo wa aina yoyote. "Ofisi ya Serikali" inajumuisha wizara, idara, wakala, na halmashauri zote nchini.

inajumuisha wizara, idara, wakala, na halmashauri zote nchini. "Bunge" maana yake ni majengo yote ya Bunge na maeneo yanayozunguka yaliyopo chini ya mamlaka ya Spika.

maana yake ni majengo yote ya Bunge na maeneo yanayozunguka yaliyopo chini ya mamlaka ya Spika. "Mitandao ya Kijamii" inajumuisha majukwaa yote ya kidijitali kama vile X (zamani Twitter), Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, na majukwaa mengine ya mtandaoni.

(a) Kuanzisha hashtag, kurasa (pages), au kampeni maalum za kusifu viongozi kwa lengo la kutafuta teuzi, vyeo, au mikataba ya serikali.

Kuanzisha hashtag, kurasa (pages), au kampeni maalum za kusifu viongozi kwa lengo la kutafuta teuzi, vyeo, au mikataba ya serikali. (b) Kushambulia, kutukana, au kudhalilisha mtandaoni raia yeyote anayetoa ukosoaji wa kitaalamu na wenye nia njema dhidi ya utendaji wa serikali au kiongozi fulani.

Kushambulia, kutukana, au kudhalilisha mtandaoni raia yeyote anayetoa ukosoaji wa kitaalamu na wenye nia njema dhidi ya utendaji wa serikali au kiongozi fulani. (c) Kusambaza taarifa za uongo au zilizopikwa ili kutengeneza sifa za kubuni kwa kiongozi wa umma kwa malipo ya kifedha au ahadi ya fadhila.

Atapunguziwa mshahara kwa miezi sita; au

Atasimamishwa kazi au kushushwa cheo mara moja; au

Atashitakiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka na ubadhirifu wa kodi za wananchi iwapo itathibitika alitumia rasilimali za umma kuwalipa chawa.

Atapigwa faini isiyopungua Shilingi Milioni Moja (Tsh 5,000,000); au

Kifungo cha miezi sita jela; au vyote viwili kwa pamoja.

Atapigwa marufuku (ban) kukanyaga kwenye ofisi hiyo ya serikali kwa muda wa miaka viwili.

(a) Atatozwa faini isiyopungua Shilingi Milioni Mbili (Tsh 5,000,000) au kifungo kisichopungua mwaka mmoja jela, au vyote viwili.

Atatozwa faini isiyopungua Shilingi Milioni Mbili (Tsh 5,000,000) au kifungo kisichopungua mwaka mmoja jela, au vyote viwili. (b) Mahakama itataifisha vifaa vyote vya kielektroniki (simu, kompyuta) vilivyotumika kuratibu na kutekeleza uchawa huo.

Mahakama itataifisha vifaa vyote vya kielektroniki (simu, kompyuta) vilivyotumika kuratibu na kutekeleza uchawa huo. (c) Akaunti zake zote za mitandao ya kijamii zilizotumika kufanya kosa hilo zitafungwa kabisa kwa amri ya mahakama kupitia Mamlaka ya Mawasiliano (TCRA).

Ndugu wana-jamvi,Inasikitisha kuona kuwa leo hii nchini, elimu yako, weledi wako, na uchapakazi wako maofisini havina thamani tena. Ili upandishwe cheo, ulindwe usitumbuliwe, au upate mkataba wa serikali, huna haja ya kuwa na akili kubwa—unachotakiwa kuwa nacho ni "Cheti cha Uchawa" kilichotukuka.Wimbi hili la kusifu na kuabudu viongozi, kupiga magoti, kuvaa nguo zenye sura zao, na kuimba mapambio yasiyo na tija sasa limehamia rasmi ndani ya ofisi za serikali, kwenye korido za Bunge, na kimefurika hadi kwenye mitandao ya kijamii. Viongozi hawataki tena kusikia ushauri wa kitaalamu; wanataka kusikia sifa kutoka kwa watu walioweka akili zao likizo.Huu sio utani tena, ni janga la kitaifa linalotafuna kodi zetu:Kutokana na hali hii, nimeamua kuwasilisha mbele yenu rasimu ya. Lengo ni kuweka makosa ya jinai na adhabu kali (ikiwemo kufukuzwa kazi, faini, na vifungo) kwa wale wote wanaofanya utumishi wa umma na mitandao ya kijamii kuwa kijiwe cha sifa.Naomba tuujadili, tuuboreshe, na ikiwezekana tuupitishe hapa kabla haujaenda Dodoma.JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIAMSWADA WA SHERIA YA KUZUIA USHAWISHI HARAMU NA CHANZO CHA CHUKI (UDHIBITI WA MACHAWA) WA MWAKA 20264. Marufuku ya Kujipendekeza na Kusifu kwa Maslahi Binafsi.5. Kupiga Marufuku Ahadi au Zawadi za Upendeleo.6. Kuzuia Uenezi wa Majungu na Umbea Maofisini.7. Udhibiti wa Ushawishi Haramu na Uchawa Kwenye Mitandao ya Kijamii.8. Adhabu kwa Watumishi wa Umma.9. Adhabu kwa Raia au Wageni (Machawa wa Nje).10. Adhabu kwa Chawa wa Mtandaoni (Cyber-Chawas).11. Mamlaka ya Kusimamia Sheria hii.SHERIA YA KUZUIA USHAWISHI HARAMU NA CHANZO CHA CHUKI (UDHIBITI WA MACHAWA) YA MWAKA 2026ya kuzuia, kudhibiti, na kuadhibu vitendo vya ujipendekezaji uliopitiliza (uchawa), kusifu viongozi kwa lengo la kujipatia manufaa binafsi, kupotosha ukweli, kudhibiti chawa wa mtandaoni, na kueneza majungu ndani ya ofisi zote za serikali na majengo ya Bunge; na kwa malengo mengine yanayohusiana nayo.na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.SEHEMU YA KWANZA: MASHARTI YA UTANGULIZI2. Sheria hii itatumika kwa watumishi wote wa umma, wabunge, viongozi wa kisiasa, na raia yeyote anayezuru, anayefanya kazi, au anayetumia mifumo ya kiteknolojia kuwasiliana na ofisi za serikali au majengo ya Bunge la Jamhuri ya Muungano.3. Katika Sheria hii, usipokuwa mazingira yakitaka vinginevyo—SEHEMU YA PILI: MAKATAZO NA MAKOSA YA JINAI4.—(1) Ni marufuku kwa mtu yeyote kusifu kiongozi wa umma au mbunge kwa namna inayovuka mipaka ya utendaji kazi wa kawaida (kitaaluma) kwa nia ya kujipendekeza au kujipatia manufaa.(2) Mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya kupiga makofi, kushangilia kwa fujo, au kuimba mapambio yasiyo rasmi kwenye korido za ofisi za serikali atakuwa ametenda kosa.5. Kiongozi yeyote wa umma hatoruhusiwa kutoa upendeleo wa kifedha, safari, au vyeo kwa mtu yeyote kulingana na kiwango cha sifa au "uchawa" anachofanyiwa na mtu huyo.6. Mtu yeyote atakayepeleka taarifa za uongo, majungu, au kashfa dhidi ya mtumishi mwingine kwa bosi wake ili yeye aonekane mwema (mbinu ya uchawa), atakuwa ametenda kosa la jinai chini ya sheria hii.7.—(1) Ni marufuku kwa mtu yeyote au kikundi cha watu kutumia mitandao ya kijamii kufanya vitendo vya uchawa vinavyolenga viongozi wa umma au wabunge kwa maslahi binafsi.(2) Mtu atakuwa ametenda kosa chini ya kifungu hiki iwapo atafanya yafuatayo mtandaoni:(3) Ni marufuku kwa kiongozi yeyote wa umma au mbunge kufadhili, kuratibu, au kulipa vikundi vya mtandaoni (cyber-chawas) kwa kutumia fedha za umma au kutoa ahadi za upendeleo ili wamsifie na kuwamaliza wapinzani wake wa kisiasa au kikazi.SEHEMU YA TATU: ADHABU NA TARATIBU ZA KINIDHAMU8. Mtumishi wa umma au mbunge atakayebainika kujihusisha na tabia ya uchawa au kulea "machawa" katika ofisi yake:9. Raia yeyote wa nje ya utumishi wa umma atakayeingia ofisini au bungeni na kuanza tabia ya uchawa:10.—(1) Mtu yeyote atakayepatikana na hatia ya kufanya uchawa wa mtandaoni chini ya kifungu cha 7:11.—(1) Katika ngazi ya Bunge, Kamati ya Maadili chini ya Spika itakuwa na mamlaka kamili ya kuwakamata, kuwahoji, na kuwawajibisha "machawa".(2) Katika ngazi ya serikali, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa (TAKUKURU) na Mamlaka ya Nidhamu ya Utumishi wa Umma zitakuwa na jukumu la kufanya uchunguzi wa siri maofisini na kwenye mifumo ya TEHAMA ili kuwakamata wafadhili na watendaji wa uchawa.