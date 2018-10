Msaada wa Kisheria, Kesi ya Madai Iliyokwisha Malizika

bogosho said: mkopo wako haukua na macho ya kisheria tayari ulikua illegal....... kufanya execution kwenye illegal contracts haiwezekani mlitakiwa kumaliza ilo swala nje ya mahakama na sio mahakamani sasa ni vigumu kuendelea na execution kwasababu huwez kuexecuteb kitu ambacho tayari kina illegality ndani yake.... mikopo ni biashara na kuna taasisi rasmi za hio biashara kwaivo mkudhulumiana huku mtaani itabid muishie kimta mtaa tu Click to expand...

You're cheating the juristic platform, with great respect we're not prepared to accept the sinking boat. SHOW HOW THEIR MKATABA IS VOID.