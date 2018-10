Msaada: Tumegundua baba ana mchepuko unaomfanya arudishe maendeleo ya familia nyuma; je, tumwambie mama?

Greetings!



Ninaishi kwenye familia yenye wazazi wote wawili, watoto wanne, mimi nikiwa mtoto wa kwanza na ndiye wa kiume pekee. Namshukuru Mungu, kwa sasa mimi najitegemea. Changamoto kubwa ipo kwa hawa wadogo zangu, wawili wanasoma chuo bila mkopo, pesa ya ada na kujikimu wanalipiwa na mama (baba hana mchango katika hili). Mama anaweza kumudu haya majukumu ya kuendesha familia na kusomesha, kwa sababu Mungu alimbariki kidogo, kapanda cheo kazini, kwahiyo mianya ya pesa kidogo imeongezeka.





Baba



Baba alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi, ila kwa sasa ameshastaafu, kwahiyo yupo yupo tu nyumbani. Katika kufuatilia mafao yake kuna kipindi alifanikiwa kupewa 25 millions (ambazo hakuna mtu ndani ya familia yetu aliyefahamu kama kapewa hizo wakati huo). Ilikuja kufahamika kuwa kapata hizo pesa baadae sana, na zilikuwa zinakaribia kuisha, mama aliambulia millioni moja tu ambayo kwa mujibu wake, ilimsaidia kupunguza madeni yake, kiasi kingine hakuna anayejua kiliisaidia vipi familia (hata yeye mwenyewe mzee, haoneshi ni vipi pesa ilimsaidia maana hakuna kilichobadilika hadi ilipoisha).



Baba amefulia, na amekuwa msumbufu sana pale nyumbani. Baada ya mama kupandishwa cheo kazini, amekuwa na kimbelembele sana kwenye vijipesa ambavyo mama anavibangaiza huko kazini. Amekuwa mfujaji sana wa pesa za mama, kiasi kwamba alituacha midomo wazi siku alipochukua ATM ya mama na kwenda ku-withdraw pesa iliyopo na kuitumia yote kwa manufaa yake binafsi. Jambo la kusikitisha ni kwamba, hiyo pesa, mama aliiweka akiba kwa ajili ya ada ya chuo ya mdogo wangu. Mama aliporudi alikuta kutoka million 4 ilipungua hadi laki 2. Baba anairudisha nyuma familia.





Tatizo



Kwa sasa inafahamika kuwa kuna mwanamke nje ndio anafaidi uchumi wa familia yetu(ingawa mama hafahamu chochote kuhusu hili). Mdogo wangu alipoanza kumuhisi mzee kuwa ana mahusiano naye, alitaka kuhakikisha kuwa ni kweli. Alichukua simu ya baba kwa siri akaisoma texts messages, kisha akijiridhisha, na akachukua namba ya huyo mwanamke (mama alikuwa amesafiri). Na pia kuna watu ambao huwa wanatuambia kuwa huwa wanashudia waki-hang out pamoja mama akiwa safari.



Mimi nilipewa hizi habari, nilimuonea huruma sana mama, maana she tries so hard to work for the family, halafu ni vipi akikatishwa ndoto zake kwa kuletewa magonjwa ndani? Haita muathiri yeye tu, hata familia nzima kwa ujumla. Moyo wangu ulisema; "No! this must STOP" Maana likifumbiwa macho majuto hayatasaidia chochote. Mbali na hilo, hili jambo likifumbiwa macho familia itazidi kunyonywa kiuchumi na huyo mwanamke, na wadogo zangu watashindwa kusoma kwa raha, au hata kutomaliza chuo kabisa, na hata familia kufirisika kabisa.



Naombeni msaada katika hili; Ni kipi kifanyike ili hili tatizo likome haraka iwezekanavyo. Nombeni msaada wenu waungwana.