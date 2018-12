Very theoretical..kusema siku ya 14 +/-3 ni biology ya form three! Human is not a book guys! Hizo ni hesabu kwa wanawake wenye mzunguko wa siku 28 tu!



Kumbuka kuna wadada/wamama wenye cycle kuanzia siku 21 - 35, so kwa vyovyote vile hiyo hisabati ya hapo juu hai-apply kwa wanawake wote..lakini pia hata the same woman, cycle yake sio constant; kuna wakati anazidisha au anapungua siku moja pengine hata siku mbili..



Lakini pia kuna uwezekano wa sperms kuishi hadi siku 7 kwenye kizazi cha mwanamke,kwa hiyo kusema siku za hatari kwa mwanamke kuna factors nyingi, not just by numbering days!