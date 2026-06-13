Msaada: Ninahitaji damu kwa ajili ya mgonjwa, wapi naweza pata kwa kununua?

Mkuu, damu hakuna sehemu inauzwa ,sio bidhaa ile. Kwani hiyo hospital anayofanyiwa wenyewe hawana damu ya kumuongezea? Na daktari amesema nini kuhusu huyo ishu ya damu? Halafu chupa 10 mkuu mbona ni nyingi sana, dokta ndo kakuambia atahitaji chupa 10? Hata wagonjwa wa kansa ya damu huwa hawawekewi chupa 10 mara moja