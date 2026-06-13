Msaada: Ninahitaji damu kwa ajili ya mgonjwa, wapi naweza pata kwa kununua?

Msaada: Ninahitaji damu kwa ajili ya mgonjwa, wapi naweza pata kwa kununua?

Intelligent businessman

Intelligent businessman

JF-Expert Member
Joined
Sep 6, 2022
Posts
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Habari nina mgonjwa anaye tarajiwa kufanyiwa operation siku zijazo, ila ana changamoto nyingine ya kuishiwa damu mara kwa mara.

je naweza pata wapi sehemu ninayo weza kununua damu, angalau chupa 10.

I mean no malice to nobody

Asanteni wakuu, nimesha pata ufafanuzi na msaada zaidi.

Shukrani sana
 
Nilishawahi kusikia Kwa Wale wachangiaji dam wa mara Kwa mara hupewa kadi ambazo huwasaidia Incase wao au ndugu zao wanahitaji kuongezewa damu, nafikiri Wanaweza kusaidia. Lakini kisheria damu haiuzwi popote pale.
 
Mkuu, damu hakuna sehemu inauzwa ,sio bidhaa ile. Kwani hiyo hospital anayofanyiwa wenyewe hawana damu ya kumuongezea? Na daktari amesema nini kuhusu huyo ishu ya damu? Halafu chupa 10 mkuu mbona ni nyingi sana, dokta ndo kakuambia atahitaji chupa 10? Hata wagonjwa wa kansa ya damu huwa hawawekewi chupa 10 mara moja
 
Mpaji Mungu said:
Umeandika issue serious ila umeattach hiyo meme inaonekana kama hauko serious.

Sijajua kama wanauza damu ila kwa uzoefu wangu mgonjwa wako watamuongezea damu baadae wanakwambia lete ndugu kadhaa waje kutoa damu.
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wao walisha toa chupa zaidi ya 5 mkuu, hospital pia ila shida inazidi mkuu.
 
Strong ladg said:
Mkuu, damu hakuna sehemu inauzwa ,sio bidhaa ile. Kwani hiyo hospital anayofanyiwa wenyewe hawana damu ya kumuongezea? Na daktari amesema nini kuhusu huyo ishu ya damu? Halafu chupa 10 mkuu mbona ni nyingi sana, dokta ndo kakuambia atahitaji chupa 10? Hata wagonjwa wa kansa ya damu huwa hawawekewi chupa 10 mara moja
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hospital imesha toa chupa kadhaa ila bado ana ishiwa mkuu, haziwekwi kwa muda mmoja mkuu.
 
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