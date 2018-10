Msaada: Nina division 1.7 PCB ila naona kabisa nakosa chuo kwa sababu ya TCU

Habari wakuu ipo hivi.



First round niliapply MUHAS ya kwanza MD, UDOM ya kwanza MD na UDSM ya kwanza fisheries na aquaculture.

Sasa MUHAS nikakosa sababu ya ushindani, fine, UDSM nikachaguliwa.



Nakumbuka UDOM first round walichagua MD 2 tu. N. B. Nilichagua UDSM sababu kama MUHAS na UDOM competition ni kubwa ya maksi angalau nisikose chuo.



Baada ya selection nikaenda TCU ili waweze kunifuta kwenye system yao sababu nafasi zipo UDOM na mimi vigezo ninavo, wakanijibu niende UDSM.



UDSM nilovoenda wakasema wao hawana shida na aina haja ya kufutwa sababu uchaguzi wa nani asome wapi ni wa mwanafunzi husika, mimi wasiwasi wangu ni kuwa UDSM wasipeleke jina TCU endapo kuna huo utaratibu kua mi nimeshapata chuo, wakanijibu niappyl tu chuo nachohitaji second round.



Nikaapply tena UDOM, matokeo yametoka nimekosa sababu kua nimeshachagulia chuo kingine, ambacho obvious ni UDSM.

Sasa shida yangu ni kua kwa nini TCU kama wao hawahusiki na kumpangia chuo mwanfunzi kwa nini wao jina langu hawataki kulitoa ili niweze kuapply kulingana na ushindani uliopo sababu nakizi vigezo kwenye kozi husika kwenye chuo kingine?



Pili kwenye first round nimechagua UDOM, UDSM na MUHAS......... MUHAS nimekosa sababu ya ushindani sawa, UDOM kulikua na haja gani ya kukosa sababu nafasi zilikuepo na maksi zangu zinafiti.... Kwa nini wasingenichagua multiple ili nithibitishe chuo kimoja?



Nawaomba TCU wasiwe na jukumu la kumpangia mwanafunzi kua amechaguliwa chuo flani ilhali hajacomfirm kwenye chuo husika na kutoa taarifa kwenye vyuo vyingine kua huyu mwanafunzo kua ameshadahiliwa so musimchague.



Lakini jingine akiwa mwanafunzi amechagua labda MUHAS first round akawa hio kozi haitaki........ Ila kuna nafasi ya second au third round kwenye kozi anayoitaka yeye kwenye chuo kingine........ Kuna shida gani kwani huyo mwanafunzi akichagua hizo selection kwenye chuo kingine?, kwa nini mumpangie kua ameshapata chuo?



Munavosema ninyi hamchagulii mwanafunzi kozi munamaanisha nini, si nipamoja na uhuru wa kuchagua anapopataka yeye kadri ya machaguo, sa kwa nini jina likija kutoka chuo kingine museme ameshapata, huko sio kumchagulia?

Huku ni kufifisha ndoto za wanafunzi kwa kisingizio cha kuwasimamia.





Copy and paste from mdogo wangu mtoto wa masikini aliyepambana kupata division 1point 7 asome udaktari lakini matokeo yake nafasi zipo UDOM na yeye vigezo anavo ila ndoto zake zinataka kufifia sababu ya utaratibu wenu mbovu TCU.



C. C.

Waziri wa elimu

Katibu mtendaji TCU

Ikulu