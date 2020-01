Msaada:Gharama za kujenga ukuta(fence) na designs zake nzuri

Nyamtala Kyono said: Wakuu,

Katika pekuapekua zangu kwenye thread za ujenzi sijakutana na moja yenye kuelezea jambo la muhimu kama ulinzi wa nyumba hasa fence.

Hapa ningependa tupeane mawazo na hata ikibidi picha za fence za kuta nzuri na imara ambazo pia ziko unique.



Bianfsi hiki kitu kinaniumiza kichwa sana. Nataka kitu unique na chenye mvuto.

............ Nyam tala .....in general construction cost of any project depends on the following* site conditions- topography- size- location-utilities and services availabe- general climatic conditions* design and level of specifications ( complexity and simplicity)* client requirement and level of standard required* method and technique of work execution.etc.......But for the of fencing wall the design shall base on*deqree of privacy desired as far as the site it self is concerned* possible disturbance/ interference of the fencing wall to the site microclimate* architectural beauty of the fence itself without disturbing the above factors* visual* street quality* fence vs landscaping and building elements orientation*Gate vs adjacent roads........mpaka Hapo mkuu kama una swali naomba uulize kabla sijaanza kudadavua hizo parts hapo juu ndo tuingie kwenye cost .......karibu