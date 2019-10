Mradi wa umeme Stiegler, kweli Magufuli kaona mbali.

Bloomberg

The World’s Next Factory Won’t Be in South Asia



The region is losing out to Africa and elsewhere in the race to attract manufacturing investment.





Inaelekea wazo la kujenga mtambo wa umeme huko Stieglers Gorge, utalipa.



Wazo hili linalotekelezwa na Mh Pombe Magufuli ni msingi mkubwa wa uchumi wa viwanda.



Nchi za duniaya kwznza zimeanza kugeukia Afrika ili kuwekeza kwenye viwanda, na umeme utakuwa kichocheo kikabwa kuwavutia.

Hongera JPM.