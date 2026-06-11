Mpasuko wa Ndani: Jinsi Kitchen Party Gala na Vikao vya Wanaume Vinavyotumika Kama Mpango wa Siri wa Kusambaratisha Mshikamano wa Familia

Mpasuko wa Ndani: Jinsi Kitchen Party Gala na Vikao vya Wanaume Vinavyotumika Kama Mpango wa Siri wa Kusambaratisha Mshikamano wa Familia

Mshana Jr

Mshana Jr

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Taifa linaelekea wapi? Hivi hatuna watu wenye akili, hekima, busara, tafakuri na maono ya kukemea haya mambo?
Tunataka tuwarithishe nini watoto wetu? Mshikamano au utengano? Hivi tunajua madhara yake kiroho na kijamii?

Hivi mpaka viongozi wa kidini hawaoni kwamba nyuma ya pazia la sherehe za kifahari za Kitchen Party Gala na hotuba za hamasa katika vikao vya umoja wa wanaume, kuna mpango wa siri usioonekana kwa urahisi unaomomonyoa misingi ya familia.

Badala ya mifumo hii kuwa madaraja ya kuunganisha wanandoa, imekuwa zana za kiitikadi zinazotenganisha mume na mke kwa kuwajenga kuwa maadui wanaoshindana badala ya washirika wanaokamilishana. ?

Mpasuko huu unaanza pale mafundisho yanapofanywa kwa siri na kwa kutengana, ambapo kila upande unalishwa mtazamo hasi kuhusu upande mwingine;
wanawake wanaaminishwa kuwa wanaume wote ni wanyanyasaji wanaopaswa tu "kuvumiliwa," wakati wanaume wanajazwa fikra za kujilinda na kudhibiti wake zao ili kulinda mamlaka yao.

Mgawanyiko huu wa makundi (gender polarization) unazuia uwezekano wa wanandoa kukaa pamoja na kutatua changamoto zao kama mwili mmoja, na badala yake unajenga kuta ndefu za kisaikolojia katikati ya nyumba. Mbona wanashindwa kuliona hili?

Mkakati huu wa siri unajidhihirisha wazi kupitia mabadiliko ya Kitchen Party kutoka kuwa vikao vya siri vya malezi na kugeuka kuwa "Gala" za hadhara na mitandao ya kijamii.
Hatua hii imeondoa kabisa uaminifu wa siri (loss of confidentiality) ambao ndio ulikuwa ngome ya kulinda heshima ya ndoa.

Matatizo mazito ya unyumba sasa yanajadiliwa hadharani kama burudani, jambo linalomfanya mwanamke kupoteza hofu ya kuanika madhaifu ya mume wake kwa jamii. 🥺🥺

Upotevu huu wa faragha unazalisha jeraha kubwa la kisaikolojia kwa mwanaume ambaye anajikuta akiaibika mbele ya jamii, hali inayoua uaminifu (trust) na kuifanya ndoa kuwa uwanja wa vita vya kulipiza kisasi.

Mwanamke anaporudi nyumbani akiwa amejaa matarajio yasiyo halisi (unrealistic expectations) aliyoyaona kwenye gala za kifahari, anaanza kuonyesha dharau kwa waume wake, jambo linalochochea migogoro ya kiuchumi na kuongeza kasi ya talaka.

Kwa upande mwingine, vikao vya wanaume vinakamilisha mpango huu wa kusambaratisha familia kwa kujenga utamaduni wa "Ego" na kuficha uhalisia.
Katika vikao hivi, wanaume wengi hushindwa kufunguka udhaifu wao halisi wa kihisia, kisaikolojia, au kiuchumi kwa hofu ya kuonekana wadhaifu mbele ya rika lao.

Badala ya kupata suluhu ya msongo wa mawazo unaowakabili, wanaume hawa wanatoka kwenye vikao hivyo wakiwa wamejazwa hasira iliyojificha na dhana ya mfumo-dume uliopitwa na wakati.
Wanaporudi nyumbani, wanashindwa kuonyesha upendo na huruma, na badala yake wanajibu kwa ukatili wa kimya kimya au unyanyasaji wa kisaikolojia.

Pengo hili la mawasiliano linasababisha watoto kukua katika mazingira ya hofu na utengano, na hivyo kusambaratisha kabisa mshikamano wa damu na malezi (family ties) kwa vizazi vya sasa na vijavyo.😪😪

Mwisho kabisa, udhaifu mkubwa wa kiroho katika harakati hizi ni kukwepa kutatua vyanzo halisi vya matatizo ya ndoa na kujificha nyuma ya kichaka cha "kuzikemea roho za talaka" na "kuombea mapepo." Vikundi hivi vimeshindwa kabisa kutoa elimu ya vitendo ya saikolojia ya ndoa, usimamizi wa fedha za kifamilia, na mbinu za kisasa za kulelea watoto kwenye ulimwengu wa kidijitali.

Kwa kuacha kushughulikia matatizo ya afya ya akili kama stress na depression, mifumo hii inaiacha familia ikiwa haina silaha yoyote ya kiutendaji kupambana na changamoto za maisha.
Matokeo yake, ndoa nyingi zinashindwa na kusambaratika kwa sababu wanandoa wanaishi kwa nadharia za kiroho zisizo na matendo, huku mpango wa siri wa ulimwengu wa sasa ukiendelea kumeza misingi ya umoja na upendo wa kifamilia
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Uchumi mzuri, usomi, ajira umefanya wanawake kujawa na kiburi, hawaambiliki, hawashauriki na waume zao. Wao hujiona ni wakubwa hawa submit kwa waume zao. Ngoma nzito ni pale mwanamke atakapomzidi mapato mume wake hakuna rangi utaacha kuona, utageuzwa shamba boy na mfagizi/boya tu na ukikaza fuvu utatimuliwa/mke atajitenga na kukuacha na huna pa kwenda kushitaki!
 
Bila hata Kitchen Party gala, yule mwanamke aliyekuwa anaweza asihudhurie mazishi ya mama yake kwa sababu mume wake kamkataza hata bila sababu maalum. Anazidi kupotea

Kwa hiyo taasisi ya ndoa kutetereka ama kuanguka ni kitu kijacho maana siku hizi watu wanazidi kuwa wabinafsi, waelewa zaidi na access ya taarifa sahihi inazidi kuwa kubwa zaidi.

Kwa hiyo wanawake "modern" hawafanyi maamuzi kwa kuangalia bibi yake aliishije kama mama wa nyumbani ila yeye ataishije ndoani na kuyafanikisha yale wanayotaka..
 
Kuna mama mmoja ni bosi mkubwa mwenye kampuni yake, aliulizwa ni vipi anaiheshimu ndoa yake akajibu pamoja na ubosi wake anamuheshimu mume wake na kumfanya abaki na heshima ya kichwa cha nyumba. Anasema akiingia ndani ya nyumba ubosi unaishia getini, ndani ni mke wa mtu na anawajibika vema kwa ndoa yake kama mke mwema
 
LOTH HEMA said:
Uchumi mzuri, usomi, ajira umefanya wanawake kujawa na kiburi, hawaambiliki, hawashauriki na waume zao. Wao hujiona ni wakubwa hawa submit kwa waume zao. Ngoma nzito ni pale mwanamke atakapomzidi mapato mume wake hakuna rangi utaacha kuona, utageuzwa shamba boy na mfagizi/boya tu na ukikaza fuvu utatimuliwa/mke atajitenga na kukuacha na huna pa kwenda kushitaki!
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Nadhani ni kuwafundisha vijana wa kiume kuwa submission ya sasa inahitaji sababu, ukimtaka mwanamke mwenye kipato na elimu yake. Unless akupende yeye kama kichaa, lazma wewe uingie nae kwenye mahusiano ukiwa na thamani flani anayoweza kuiheshimu.

Zama zimebadilika, hatupo kwenye ile enzi kuwa maisha ya mwanamke yanaanza na kuishia kwenye fikra na utafutaji wa mwanaume. Wanawake wanajitafutia wenyewe pia kwa kiasi chake, kama dependency ambayo ilikuwa ni nguzo ya heshima ya traditional man kwenye familia imeondoka. Lazma modern man aongeze thamani yake au la atafute wa kuendana na thamani aliyonayo.

Zaidi ya hapo ni matatizo
 
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