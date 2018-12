MPANGO-MKAKATI WA KUDHOOFISHA JUHUDI ZA TANZANIA NA RAIS MAGUFULI KUJILETEA MAENDELEO BILA KUZITEGEMEA NCHI ZA MAGHARIBI ​

Kuna taarifa juu ya kuanza rasmi kwa mpango maalum na wa muda mrefu wa kuishambulia, kuipaka matope, kuichafua, na kuivuruga kabisa taswira ya Tanzania machoni mwa jumuiya ya kimataifa, unaozidi kupamba moto katika vyombo vya habari, hasa vya kimataifa.

Wiki kadhaa zilizopita nilishauri hapa kwamba vita hii inapangwa kwa umakini mkubwa, na inahitaji umakini wa kidiplomasia kuikabili. Nilishauri kutoropoka na pengine kumsukuma Rais wetu aongee kuijibu hoja za kichokozi toka kwa walio nyuma ya mpango huu. Mpaka hapa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa kukaa kimya na kutojibu kwa jazba tumescore points muhimu sana!

Sasa ndio kwanza vita vinapamba moto. Wameanza kushambulia vyanzo vyetu vikuu vya mapato, hasa vya kigeni. Wanalenga utalii kwa kujua Marekani, ambaye ndio inaongoza kwa idadi ya watalii wanaokuja Tanzania, akionya watu wake wasije Tanzania, basi nchi karibia zote washirika wake hawatakuja Tanzania.

Hii inalenga kudhoofisha jitihada za Rais JPM kufufua na kuimarisha shirika letu la ndege. Ni ku pre-empt jitihada zozote za kuvutia watalii wengi zaidi kuelekea 2020. Lengo la kwanza ni kuvuruga mipango ya kukuza uchumi bila kufuata maelekezo yao. Lengo la pili ni kumdhoofisha JPM ambaye wanaona akiachwa afanikiwe kwenye hii miradi mikubwa ya Reli, Viwanda, Shule, Hosipitali, Umeme wa Uhakika nk kwamba ataweka muelekeo kwa Afrika nzima, hivyo kuwa usumbufu kwa maslahi ya muda mrefu ya nchi za Magharibi.

Katika mipango ya nchi za Magharibi, mipango ya JPM katika miradi mikubwa aliyoamua kufanya Tanzania ikifanikiwa, hasa baada ya kupuuza baadhi ya ushauri wao, itabadili kabisa historia ya maamuzi ya Marais a Afrika wanaojitambua na kupigiwa mfano na viongozi wajao. Kwa Wazungu; Wanaamini kwamba Africa ni lazima itegemee misaada kutoka Nchi za Magharibi na watapewa pale tu watakapokubali mashariti ya watoa msaada. Kwa hiyo JPM kwao ni Rais pekee wa Afrika anayeonekana kuvunja matazamo huo na sasa anakaribia kuuvuka utepe." Na hilo siku zote ndio wanapambana kulizuwia.

Kwa hiyo wamejipanga kuchukua hatua zitakazoiweka Tanzania katika hali mbaya kiuchumi ili kusababisha mambo makuu mawili;-

Wanatengeneza tatizo kwa Wananchi waumie ili ikiwezekana wamchukie JPM kwa kudhani yeye ndiye kasababisha.

Kuwapa maadui wa serikali (wa ndani na nje) sababu za uongo ili kumshambulia JPM ili kuvuta huruma za wananchi kwa kisingizio cha uchumi unazorota;

Historia inaonesha kuwa mbinu zao huandaliwa kwa ajili ya kutumika kwa kipindi kirefu (miaka 2 hadi 10). Wanaanza na kutengeneza mvurugano toka ndani. Ukishindikana ndipo wanakuja wenyewe toka nje kwa visingizio vya kulinda au kuetetea haki za raia wasio na hatia.

Kumbuka: kelele zao kuhusu vitisho kwa usalama wa mashoga ni kisingizio mbele ya sababu nyingine zinazovuta hisia za wengi. Kila siku tutasikia wanakuja na kisingizio kipya ili mradi Tanzania itapakae kwenye vyombo vya habari kwa mambo mabaya.

Mashirika yafuatayo ni baadhi ya yanayotumika kuweka shinikizo kwa rais Magufuli ili abadilishe msimamo wake wa kupigania uchumi wa Tanzaniani:-

- Hivos ( Hivos - People Unlimited ) We are Hivos - Humanist Organisation for Social Change

- The Tanzania we want FORUM

Majina ya baadhi ya vibaraka wanaolipwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya harakati za kukmwamisha Rais ni:-

- Freeman Mbowe - CHADEMA

- Julius Mtatiro - Janja weed

- Zitto Kabwe – ACT

- Salim Kikeke, Mariam, Sammy Awami - BBC

- Maria Sarungi – Change Tanzania.

- Anna Henga - LHRC, Bi Kijo Bisimba - retured LHRC boss

- Tundu Lisu - CHADEMA

- John Heche - Chadema

Freedom House ( Freedom House - Godbless Lema - CHADEMA/

- John Marwa - Zanzibar

- Evarist Chahali - UK

- Mange Kimambi – USA

- Fatma Karume - TLS

- Rosemary Mwakitwange - The Tanzania We Want Dialogue.

itaendelea wiki ijayo....