Money Is Energy. Unahitaji Kuwa On-Fire ili U-Attract Pesa. Watu wengi hawapo On-Fire Ndiyo maana Hawapati Pesa. I have Proof.

Mambo vipi?Leo kama ilivyo ada nataka nikuonyeshe siri iliyojificha kuhusu namna yakupata pesaSahau kuhusu kufanya kazi kwa bidii au kwa muda mrefu.Nataka nikuonyeshe kuwa pesa ni energy na iwapo ukifanikiwa kuendana na hii energy opportunities nyingi za pesa zitakufuata na maisha yako hayatakuwa sawa kama ilivyo sasa hivi kila siku unafikiri kesho itakuwaje kwasababu huna pesa.Binafsi nipo na mtazamo tofauti kabisa kuhusu pesa.Kwangu pesa ni energy.Nime prove hii tena na tena na tena.Kwa mfano, kila mara ninapokuwa na msisimko mkubwa wakupata pesa na kweli kabisa nikasikia hii hali ndani yangu basi nitaanza kuwa creative na kufanya jambo ambalo litanipatia pesa. Iwe kwa haraka au kwa kuchelewa lakini pesa lazima itakuja.Lakini kitu kingine ni kwamba nikiwa on Fireyakupata pesa ni kama vile naiambia universe ifanye kazi kwaajili yangu.Almost every week napokea ujumbe toka kwa watu duniani kote wakiniomba niwasaidie jambo fulani na wao kunilipa.Angalia huu ujumbe kutoka kwa raia wa FranceAngalia na huu ujumbe tena.Hawa wanatokea SpainHizi zote ni opportunity zakutengeneza pesa ambazo zimetokea baada ya mimi ku-vibrate katika namna ambayo mawazo yangu na matendo yangu yanajielekeza katika kufungua opportunity za pesa.Twende tuangalie point number moja hadi 5 ili uelewe zaidi jinsi yakuwa on Fireili uweze ku-attract pesaAre you ready?Ok, cool.1 • Je, kwa kiasi gani upo tayari kabisa kabisa kupata pesa? Are you really hungry for Money??Hatau ya kwanza kabisa ili uelewe pesa ni energy na kuweza ku-attract pesa Inabidi uanze kwa kujiuliza swali “je, upo tayari Kutengeneza pesa?”Do you feel the fire inside you?Na kama upo tayari je, ni kwakiasi gani unataka kujitoa kupata pesa?Hili swali ni muhimu kwasababu usipo fahamu kwa kiasi gani upo tayari Kupata pesa trust me hautokuwa katika energy kali itakayovuta opportunity za pesa kwako.Unajua nini?Some people are lazy as f**kExcuse my language.Lakini ndiyo ukweli huo.Unakuta mtu anasema anataka pesa lakini hayupo on Fire. Yaani hakuna dalili yoyote inayoonyesha kweli anataka pesa.Na nisikufiche watu wengi wanaangukia katika kundi hili.Hawapo na “moto mkali ndani yao” waku attract pesa.Inasikitisha lakini ni ukweli watu wengi watakufa bila Kutengeneza pesa zitakazowasaidia kuishi maisha waliyoyapenda kweli.Anza leo kujiweka on FireKila muda kila saa Inabidi uwaze pesa na pia utengeneze moves zitakazokusogeza karibu na pesa.Hii baadaye itakutengenezea energy ya kipekee yakuvuta opportunity nyingi za pesa.2 • Jifunze kuwa Money is Attracted to Value. Inabidi uwe mtu wakuweza kufanikisha mambo. Ukiweza hili you are good.Unajua nini?Pesa ni rahisi sana kumuendea mtu anayefanikisha mambo.Haijalishi umesoma hadi chuo au wapi kama wewe si mtu wakufanikisha mambo unayofanya ukae ukifahamu opportunity for money won’t come your way.Ndiyo ipo hivyo.Kufanikisha mambo hapa namaanisha kwa mfano mmekubaliana na mteja wako kuwa saa 2 jioni mnafanya biashara. Hakikisha inakuwa hivyo no excuses.Kumbuka ni energy unatengeneza hapa. Karidi unavyokuwa mtu wakukamilisha mambo kwa muda uliokusudiwa basi unajenga energy ambayo kila mtu atafahamu wewe unafaa kuaminika na watu wakakuwa tayari kukupatia pesa zao.Hebu jipe challenge kuanzia leo kila jambo unalofanya lifanye kwa ukamilifu.Fanya hivi kwa siku 30.Ukiweza kufanya hivi kwa siku 30 maana yake utakuwa umeunda habit mpya na hii itakuwa mwanzo wakubadilika for good.3 • Jifunze Watu waliofanikiwa Wanaendesha vipi maisha yao na biashara zao. Jenga urafiki ikiwezekana. They understand something you don’t understand.Hapa nataka nikuambie kitu.Watu wenye pesa wanaelewa mambo ambayo wasio na pesa hawafahamu.Mindset ni tofauti.Sasa kwa kujifunza jinsi watu waliofanikiwa wanavyoongoza maisha yao na Business zao utajifunza jambo la tofauti na hiyo itaanza badilisha life yako.Kama wewe unapenda kufanikiwa katika biashara ya utalii inabidi utafute mtu aliyefanikiwa katika eneo hili ili iwe una jifunza kwake. Iwe kwakufutilia Social Media zake au kwa kuonana ana kwa ana.Hiyo itasaidia kuokoa muda kwa makosa yanayoepukika. Kwasababu kama ukiamua kukomaa mwenyewe utakosea mara nyingi na inawezekana ukashindwa kabisa kutoka hapo ulipo.4 • Jifunze Emotional Intelligence.Ok.Najua hii nimeongela sana lakini sitoacha kusisitiza hii mambo.Emotional Intelligence ni art nzuri sana sana yaku-win trust kwa watu.Na kama unavyojua ku-win trust ya mtu hasahasa linapokuja suala la pesa Inabidi uwe tofuati.Ukiwa na Emotional Intelligence utakuwa na uwezo wakushawishi watu through empathy.Kwa kila neno utakaloongea utaaminika.No joke.Hii nime-prove kwenye life yangu all day everyday.Ok ngoja niishie hapa. Iwapo unataka nikufundishe haya mambo kwa undani zaidi usisite kuniandikia makingmoneyonlinetz@gmail.com Tukutane kesho kwenye darasa tofauti lakini amazing kama hili.