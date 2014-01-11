Model wa TZ Flaviana Matata ndani ya skendo nzito ya kuwemo katika jumba la xxx production Las Vegas


Money Stunna

Money Stunna

JF-Expert Member
#1
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Money Stunna

Money Stunna

JF-Expert Member
Joined Aug 9, 2011
13,097 350 180
#1
[h=3][/h]
[TABLE="class: tr-caption-container, align: center"]
[TR]
[TD]
flaviana.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tr-caption"]FLAVIANA KATIKA POZI(PICHA HII HAIHUSIKI YA CHINI NDIO ILIYOZUA UTATA)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: tr-caption-container, align: center"]
[TR]
[TD]
flav.png
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tr-caption"]XXX PRODUCTION HOUSE{Flaviana}[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mwana mitindo maarufu dunian toka Tanzania anaejulikana na jina la Flaviana Matata ametupia picha yake hiyo hapo juu inayosadikika kuwa yupo ndani mwa nyumba ya kuandaa na ku shoot video za ngono..

 
mbeya yetu

mbeya yetu

JF-Expert Member
#2
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mbeya yetu

mbeya yetu

JF-Expert Member
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493 8 35
#2
jama twaenda wapi sasasa khaaa loooh
 
Kiranga

Kiranga

JF-Expert Member
#8
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Kiranga

Kiranga

JF-Expert Member
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41,277 15,065 280
#8
Kama ni hivyo kazi tunayo, unaweza kuingia hoteli yoyote nyamwezini na wenzio waliotoka wakawa wametoka ku shoot porn.

What is this place, the Tanzanian Taliban?

Hata akiamua ku shooot porn, kivyake.

Porn is sooo 1984 first of all. Atafanya kipi kipya ambacho hakijafanywa bado?

Sleep with an alien from Andromeda?
 
King Kong III

King Kong III

JF-Expert Member
#9
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King Kong III

King Kong III

JF-Expert Member
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29,066 8,219 280
#9
Safi sana flaviana matata endeleza libeneke!
 
A

Al-shabaab

JF-Expert Member
#11
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A

Al-shabaab

JF-Expert Member
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1,703 268 180
#11
Sembe zimewachosha sa sa mmehamia kwenye
XXX
duh....!
majanga
 
Mndengereko

Mndengereko

JF-Expert Member
#12
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Mndengereko

Mndengereko

JF-Expert Member
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7,143 163 160
#12
naona sasa umodel umekuwa ni kaazi na sio kazi tena
 
Mndengereko

Mndengereko

JF-Expert Member
#13
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Mndengereko

Mndengereko

JF-Expert Member
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7,143 163 160
#13
hiyo picha ya mwanzoo nimeipenda she looks good on the mirror,and at the back
 
N

Ngekewa

JF-Expert Member
#14
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Points
145
N

Ngekewa

JF-Expert Member
Joined Jul 8, 2008
7,728 27 145
#14
Money Stunna said:
[TABLE="class: tr-caption-container, align: center"]
[TR]
[TD]
flaviana.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tr-caption"]FLAVIANA KATIKA POZI(PICHA HII HAIHUSIKI YA CHINI NDIO ILIYOZUA UTATA)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="class: tr-caption-container, align: center"]
[TR]
[TD]
flav.png
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tr-caption"]XXX PRODUCTION HOUSE{Flaviana}[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Mwana mitindo maarufu dunian toka Tanzania anaejulikana na jina la Flaviana Matata ametupia picha yake hiyo hapo juu inayosadikika kuwa yupo ndani mwa nyumba ya kuandaa na ku shoot video za ngono..

Click to expand...
Alianza taratibu nasi tukimpa shavu! Mwache aendelee atakapofikia huenda ikawa funzo kwetu kuwa makini na kusapoti vitu bila kuwa makini.
 
Dinazarde

Dinazarde

JF-Expert Member
#15
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Dinazarde

Dinazarde

JF-Expert Member
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32,927 14,520 280
#15
Wenzie wanauza sembe acha nae atafute njia mbadala ya kumpatia pesaa
 
Evelyn Salt

Evelyn Salt

JF-Expert Member
#18
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Evelyn Salt

Evelyn Salt

JF-Expert Member
Joined Jan 5, 2012
47,599 37,858 280
#18
Dinazarde said:
Wenzie wanauza sembe acha nae atafute njia mbadala ya kumpatia pesaa
Click to expand...
Tena sembe lenyewe gundu tu, daily kukamatwa lakini hiyo hakuna mtu wa kumkamata.
 
pantheraleo

pantheraleo

JF-Expert Member
#19
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pantheraleo

pantheraleo

JF-Expert Member
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#19
Movie ikitoka mtanijuza. Nione waking'olewa kisiki.
 
King Kong III

King Kong III

JF-Expert Member
#20
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King Kong III

King Kong III

JF-Expert Member
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#20
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