Mnaosema Yesu ni Mungu msisahau kuwa Yesu alikuwa fundi seremala ili kujipatia riziki yake

Yesu alikaa tumboni kwa mama yake miezi 9. Alinyonya maziwa ya mama yake. Alivalishwa nepi. Alipata haja kubwa na ndogo alipokuwa mtoto mchanga.



Alicheza kombolela na watoto wenzake katika mitaa ya Galilaya.



Alipokuwa mtu mzima alikuwa fundi seremala akichonga viti na vitanda ili kujipatia riziki yake ya kila siku.



Yangu ni hayo tu hasa ukizingatia jana mmesheherekea siku yake ya kuzaliwa.



Yesu ni mwana wa Mungu. Mara kadhaa nimefanikiwa kumuona Yesu Kristo akiwa katika umbile la kibinadamu. Tofauti kubwa niliyoiona ni kuwa Yesu ana confidence balaa. Binadamu wengine wote ukituangalia nyuso zetu zina makunyanzi na hali ya wasi wasi, but Jesus is the most comfortable person. Uso wake ulivyo calm, it would tell u, this Man has nothing to fear. Indeed, He is Lord of lords.