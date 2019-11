Mliotembea nje ya nchi, huko nako Wanajeshi hutoa adhabu kali hovyo kwa raia wanaokosea wawapo eneo la kambi ya Jeshi?

Nilipo wanajeshi kuonana nao ni nadra sana, labda kama unakaa karibu na kambi ya jeshi.



Na ukikutana na mwanajeshi heshima mbele, yani hata akikuongelesha ukimuuliza swali lazima anasema "Yes sir" "no sir".



Wanajeshi wamefundishwa na kuelewa kwamba wao ni watumishi wa wananchi.



Na wananchi wengi wanaheshimu sana wanajeshi. Ukienda sehemu ukakutana na mwanajeshi, kwa mfano kwenye mgahawa, wakihudumiwa, utamsikia mhudumu anawaambia "thank you for your service".



Kuna siku miaka zaidi ya kumi iliyopita, nilikuwa naranda randa mitaa ya New York City Jumamosi usiku.



Binamu zangu ilikuwa waje tutoke wote, wakavunja miadi. Nikaamua kuranda mwenyewe.



Nikafika ukumbi mmoja maarufu wa kucheza muziki, nightclub, unaitwa Webster Hall. Nikakuta mstari mrefu watu wamepanga hapo nje waingie. Nikasema na mimi nataka kuingia nicheze muziki, ninywe vinywaji vizuri, nijichanganye na warembo.



Sasa ma baunsa wa nightclubs za New York City wana visa sana, wakiona hujavaa vizuri wanakukatalia kuingia. Hii pia ni kwa sababu ya sheria za kudhibiti idadi ya watu kwenye nightclub isizidi sana.Ikawa watu wengi sana wanakataliwa kuingia.



Ilipofika zamu yangu, baunsa mmoja akaniangalia, akaniambia "thank you for your service". Alifikiri mimi ni mwanajeshi, kwa sababu nilikuwa nimenyoa style kama wanayonyoa wanajeshi, halafu nilikuwa nanyanyua vyuma sana muda huo nina mwili wa kijeshijeshi.



Basi baunsa akanipa heshima kama mwanajeshi, akanipitisha, baada ya kupiga chini watu wengi sana wasiingie.



Hivi ndivyo watu na wanajeshi wao wanavyopendana.