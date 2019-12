Mlioielewa Kauli hii ya Kimafumbo ya huyu Mzee niliyepanda nae Daladala leo asubuhi nisaidieni Kunielewesha

GENTAMYCINE said: Na ndiyo maana kwa ' Upopoma ' wangu ' Ulionitukuka ' nimeona niwaulizeni nyie ' Werevu ' Mkuu na hata Wewe ukiwemo je, hapo tatizo liko wapi? Kwani Sisi ' Mapopoma ' hatutakiwi Kupewa Ufafanuzi na Watu ' Werevu ' kama Wewe? Kinachonisikitisha tu ni kwamba pamoja na Uelewa wako ( Uwerevu wako ) lakini ndani ya hizo Kauli za huyo Mzee umeshindwa Kung'amua / Kuelewa Fumbo hapo na unanishangaa tena na Mimi. Click to expand...

Mkuu GENTAMYCINE, tatizo kubwa la watu wanaofikiri mbali kama wewe ni kwamba hata mkiambiwa kitu rahisi sana, mnakwenda mbali kuliko kile alichokusudia yule anaekuambia hicho kitu. Wakati nikiwa shule tunachambua vitabu vya kina Shaaban Robert, Kezilahabi, Chinua Achebe, nk, nilikuwa najiuliza, hivi hawa jamaa walioandika hivi vitabu waliandika kwa maana ya haya mawazo tunayochambua au wao walikuwa wanaandika stori rahisi tu ila sisi ndio tunachambua kuliko hata mawazo yao yalikofika? Kuna wakati hata nilihisi tukiwapa uchambuzi tuliofanya hata wao wanaweza wasielewe!Huyu babu katoa very simple statements. Usiende mbali na kuwa too academic na alichosema. Zielewe kama zinavyosema.Mwanzoni hata nilikuwa nafanya hivyo kwa kauli za kina Magufuli, Bashiru, Ndugai nk. Then nikaja elewa kuwa sihitaji ku-crack kichwa changu ku-synthesize wanachotamka ili kuelewa wanachosema. Huwa hawaendi mbali kiasi hicho, wanachotamka ndicho wanachosema ndio maana sometimes wanachotamka haki-make sense kwa wengi wetu kwwa sababu tunaenda mbali zaidi yao! We basically give them more credit in what they say than they deserve!Mtu kama Nyerere atatamka maneno kama ""Small nations are like indecently dressed women. They tempt the evil-minded." Sasa hii ni class ya statement ambayo siwezi kuwaweka watu kama hao kutamka maneno kwa upeo wa level hii ya Nyerere! So I just take what they say to be what they mean.