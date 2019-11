Mliofanikiwa kuitumia PAI (π>pi) kwenye maisha tufahamisheni inatumika wapi

Tatizo la umasikini na uwezo mdogo wa kufikiri unatufanya tunaanza ku "rise" mambo kama haya!



Kama uliikimbia Hesabu huwezi ona umuhimu au matumizi ya PIE katika maisha ya kila siku! lakini nikwambie kuna maelfu na mamilioni ya watu wanatumia hivi vitu kila siku na wanapata fedha nyingi kupitia hapa!



Kuna watu maisha yao mengi wanatumia katika kutafuta ukubwa wa maeneo au mzunguko wa maeneo! Mainjinia wengi wa barabara, daraja and ujenzi wanatumia hivi vitu katika ujenzi wao.!Wewe unapita katika daraja hujajua tu umuhimu wa 'PIE" duu hatari sana!



So kama wewe umeishia kufanya biashara usiulize PIE inaumuhimu gani katika maisha! kuna watu hawakuendelea kusoma chemistry leo nao wanaweza hoji umuhimu wa 'helium' katika maisha lakini kuna watu wengine HELIUM wao ndio kila kitu kwao!



by the way ulichosoma Primary school na secondary school ilikuwa ni basic knowledge tu kukufungua maisha so usiulize vimetumika wapi! uliza ulichosoma chuo kinatumika wapi! unless otherwise ulikimbia shule